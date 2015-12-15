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Город героев
Отзывы о мультфильме «Город героев»
Big Hero 6
Город героев
2014 / США
Трейлер
8.1
Оцените
63
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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Toporock
15 декабря 2015, 23:13
Мы в 3,6 года, до конца не потянули. Слишком много "людей" персонажей и много диалогов. (где бы я еще такое сказал)✊ . А так в норме. Идите кому есть 5-6 лет.✊
15 декабря 2015, 23:13
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leadraven
3 февраля 2016, 09:33
Сюжет прост как пробка и в высшей степени предсказуем, персонажи одноклеточны и шаблонны, даже картинка ничем не примечательна. В общем, мультик абсолютно конвейерный - наспех сделанный конструктор из стандартных элементов. Но главная беда - острая нехватка самобытности. Фактически всё откуда-нибудь позаимствовано. Причём не "каждая идея уже где-то была", а абсолютно бездумное копирование целых кусков из других фильмов/мультиков.
"Как приручить дракона" в своё время показал, что всё ещё можно делать мультфильмы "всё как всегда", достигая при этом высочайшей планки качества. Так вот "Городу героев" до этой планки как до Китая босиком.
3 февраля 2016, 09:33
0
0
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fanbunga
4 февраля 2016, 21:02
Надувняша какой суперский...
Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный персонаж, прям ах!
Хорошая фантастика. Суперзлодеи достали уже. А тут ничего, обычный вполне. У нас в соседнем кабинете свой такой, монстр-харизматик. Мотивирует и заимствует.
Главного героя японцем сделали, видимо, в благодарность за 150 лямов, которые японцы отдали Холодном сердцу.
4 февраля 2016, 21:02
0
0
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https://intrade.bar/68731
5 февраля 2016, 00:25
Ответ на сообщение Queen Julia от 31/10/2014 - 17:37:47
Мне так кажется, что дети порой вкладывают в мультик слишком много надежд)) Не стоит ожидать,что он понравится всем. Лучше сходить самому и сделать соответствующие выводы, тем более редко когда можно увидеть столько гаджетов и научных штучек в мульте))
5 февраля 2016, 00:25
0
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Swi4e1
5 февраля 2016, 00:25
Хороший мультик.
8/10
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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3lik
5 февраля 2016, 21:02
ух чую завтра оторвусь ))
5 февраля 2016, 21:02
0
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Kirill86
6 февраля 2016, 14:30
Оценка
Хороший добрый мультик))))) Дисней опять порадовал))) Если у Вас плохое настроение и есть свободное время обязательно сходите!
9/10
6 февраля 2016, 14:30
0
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https://intrade.bar/68731
6 февраля 2016, 14:30
Побывал на мульте сегодня, мне понравилась история и графика. Злодей классный! Концовка очень впечатлила, понятно куда столько времени потратили - космос нереально круто выглядит. Среди мультов выглядит ново,но есть пара моментов схожих с фильмами
6 февраля 2016, 14:30
0
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https://intrade.bar/68731
8 февраля 2016, 10:09
Судя по трейлерам обещают мультик не хуже Ральфа, впрочем как получилось по факту уже совсем скоро станет известно. Не понятно только станет ли мультик такой же серией как и многие текущие проекты других студий, ведь запас вариантов развития наверное есть, да и герои в мультик перешагнули из комиксов. Сюжет судя по трейлеру будет интересным на протяжении всего времени, да и юмор тоже в наличии.
8 февраля 2016, 10:09
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"Как приручить дракона" в своё время показал, что всё ещё можно делать мультфильмы "всё как всегда", достигая при этом высочайшей планки качества. Так вот "Городу героев" до этой планки как до Китая босиком.
Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный персонаж, прям ах!
Хорошая фантастика. Суперзлодеи достали уже. А тут ничего, обычный вполне. У нас в соседнем кабинете свой такой, монстр-харизматик. Мотивирует и заимствует.
Главного героя японцем сделали, видимо, в благодарность за 150 лямов, которые японцы отдали Холодном сердцу.
Мне так кажется, что дети порой вкладывают в мультик слишком много надежд)) Не стоит ожидать,что он понравится всем. Лучше сходить самому и сделать соответствующие выводы, тем более редко когда можно увидеть столько гаджетов и научных штучек в мульте))
8/10
9/10
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