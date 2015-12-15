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Город героев Город героев
Киноафиша Фильмы Город героев Отзывы о мультфильме «Город героев»
Big Hero 6 Город героев 2014 / США
8.1 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о мультфильме «Город героев»

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Комментарии Обсудить в чате
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Toporock 15 декабря 2015, 23:13
Мы в 3,6 года, до конца не потянули. Слишком много "людей" персонажей и много диалогов. (где бы я еще такое сказал)✊ . А так в норме. Идите кому есть 5-6 лет.✊
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
leadraven 3 февраля 2016, 09:33
Сюжет прост как пробка и в высшей степени предсказуем, персонажи одноклеточны и шаблонны, даже картинка ничем не примечательна. В общем, мультик абсолютно конвейерный - наспех сделанный конструктор из стандартных элементов. Но главная беда - острая нехватка самобытности. Фактически всё откуда-нибудь позаимствовано. Причём не "каждая идея уже где-то была", а абсолютно бездумное копирование целых кусков из других фильмов/мультиков.



"Как приручить дракона" в своё время показал, что всё ещё можно делать мультфильмы "всё как всегда", достигая при этом высочайшей планки качества. Так вот "Городу героев" до этой планки как до Китая босиком.
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
fanbunga 4 февраля 2016, 21:02
Надувняша какой суперский...

Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный персонаж, прям ах!

Хорошая фантастика. Суперзлодеи достали уже. А тут ничего, обычный вполне. У нас в соседнем кабинете свой такой, монстр-харизматик. Мотивирует и заимствует.

Главного героя японцем сделали, видимо, в благодарность за 150 лямов, которые японцы отдали Холодном сердцу.
4 февраля 2016, 21:02 Ответить
https://intrade.bar/68731 5 февраля 2016, 00:25
Ответ на сообщение Queen Julia от 31/10/2014 - 17:37:47


Мне так кажется, что дети порой вкладывают в мультик слишком много надежд)) Не стоит ожидать,что он понравится всем. Лучше сходить самому и сделать соответствующие выводы, тем более редко когда можно увидеть столько гаджетов и научных штучек в мульте))
5 февраля 2016, 00:25 Ответить
Swi4e1 5 февраля 2016, 00:25
Хороший мультик.



8/10
5 февраля 2016, 00:25 Ответить
3lik 5 февраля 2016, 21:02
ух чую завтра оторвусь ))
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
Kirill86 6 февраля 2016, 14:30
Оценка
Хороший добрый мультик))))) Дисней опять порадовал))) Если у Вас плохое настроение и есть свободное время обязательно сходите!

9/10
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
https://intrade.bar/68731 6 февраля 2016, 14:30
Побывал на мульте сегодня, мне понравилась история и графика. Злодей классный! Концовка очень впечатлила, понятно куда столько времени потратили - космос нереально круто выглядит. Среди мультов выглядит ново,но есть пара моментов схожих с фильмами
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
https://intrade.bar/68731 8 февраля 2016, 10:09
Судя по трейлерам обещают мультик не хуже Ральфа, впрочем как получилось по факту уже совсем скоро станет известно. Не понятно только станет ли мультик такой же серией как и многие текущие проекты других студий, ведь запас вариантов развития наверное есть, да и герои в мультик перешагнули из комиксов. Сюжет судя по трейлеру будет интересным на протяжении всего времени, да и юмор тоже в наличии.
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
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