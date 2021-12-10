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Дон Холл

Don Hall
Дон Холл
Дон Холл Don Hall
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Дата рождения
8 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Гленвуд, США
Биография Дон Холл

Фильмография Дон Холл
Странный мир
Странный мир
анимация, приключения 2022, США
0.0
Райя и последний дракон
Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.0
Город героев
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
Медвежонок Винни и его друзья
Медвежонок Винни и его друзья
анимация, семейный 2011, США
7.0
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Студия Disney анонсировала свой следующий мультфильм — доступен первый кадр В новом анимационном фильме главные герои отправятся исследовать неизведанный мир.
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10 декабря 2021 14:17
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
Написать
1 марта 2021 12:00
Новый трейлер «Райи и последнего дракона» сопровождает песня, написанная специально для мультфильма Композиция получила название Lead The Way.
Написать
22 февраля 2021 15:47
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