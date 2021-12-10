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Дон Холл
Дон Холл
Don Hall
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Дон Холл
Don Hall
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Дата рождения
8 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Гленвуд, США
Биография Дон Холл
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Фильмография Дон Холл
Странный мир
анимация, приключения
2022, США
0.0
Райя и последний дракон
анимация
2021, США
8.0
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
Медвежонок Винни и его друзья
анимация, семейный
2011, США
7.0
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Студия Disney анонсировала свой следующий мультфильм — доступен первый кадр
В новом анимационном фильме главные герои отправятся исследовать неизведанный мир.
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10 декабря 2021 14:17
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney
После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
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1 марта 2021 12:00
Новый трейлер «Райи и последнего дракона» сопровождает песня, написанная специально для мультфильма
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22 февраля 2021 15:47
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