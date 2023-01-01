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Город героев Город героев
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Big Hero 6 Город героев 2014 / США
8.1 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации мультфильма Город героев

Вся информация о мультфильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший анимационный фильм
Номинант
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