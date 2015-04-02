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Воздушный маршал
Отзывы о фильме «Воздушный маршал»
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Воздушный маршал
2013 / США
Трейлер
7.8
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 6.9
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Довольно напряженный нескучный триллер. Было ощущение что все показали в трейлере, но нет, сюжет довольно непредсказуем, до самого финала непонятно кто же злодей, уж решила может у маршала раздвоение личности как у Дикаприо, тоже маршала, в Острове проклятых. К финалу так накалили что казалось как-будто сама сижу в этом самолете, вжавшись в кресло; неплохо в общем то вышло, даже очень.
Лайм Нисон аки крепкий орешек, Джулиана Мур какая то очень красивая в этом возрасте, и даже теперь знаменитая Люпита Нионго здесь затесалась..
7,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, нам очень понравился ✊ 9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Крепкий середнячок. Быстро забудится, в домашнюю видеотеку не попадёт, но впечатления от просмотра приятные.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
31 марта 2016, 19:46
Сценаристам неймется. Теперь у них багаж в главной роли. Если подумать, именно багаж оказался спасителем. А маршала развели на смс-ках✊ . Эх, Мачете на них не хватает. Мачете не эсэмэсит.
Нисон мне всё равно нравится. Он в своем роде уникальный. Помесь брутальности с интеллигентностью и интеллектом. Редчайшее сочетание, вот и эксплуатируют.
31 марта 2016, 19:46
0
0
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7,5/10
7/10
Нисон мне всё равно нравится. Он в своем роде уникальный. Помесь брутальности с интеллигентностью и интеллектом. Редчайшее сочетание, вот и эксплуатируют.
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