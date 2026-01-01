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Нэйт Паркер
Nate Parker
Киноафиша
Персоны
Нэйт Паркер
Нэйт Паркер
Nate Parker
Дата рождения
18 ноября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Нэйта Паркера
Родился 18 ноября 1979 года. Норфолк, Вирджиния, США.
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Популярные фильмы
7.5
Большие дебаты
(2007)
7.5
Секретная жизнь пчел
(2008)
7.3
Воздушный маршал
(2013)
Фильмография Нэйта Паркера
6.5
Рождение нации
Birth of a Nation
драма
2016, США
Смотреть трейлер
6.3
Про Алекса
About Alex
драма
2014, США
Смотреть трейлер
6.9
За кулисами
Beyond the Light
драма
2014, США
Смотреть трейлер
4.8
Эдем. Райский остров
Eden
триллер, драма
2014, Малайзия
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7.3
Воздушный маршал
Non-Stop
триллер, боевик
2013, США
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6.4
В бегах
Ain't Them Bodies Saints
драма
2013, США
Смотреть трейлер
4.3
Охотники за духами
Ghost Team One
комедия, ужасы
2013, США
6.7
Красные хвосты
Red Tails
военный, приключения, драма, боевик, исторический
2012, США
Смотреть трейлер
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