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Лайнас Роуч
Лайнас Роуч
Linus Roache
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Лайнас Роуч
Linus Roache
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Дата рождения
1 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Манчестер, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Лайнаса Роуча
Родился 1 февраля 1964 года. Манчестер, Великобритания.
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Фильмография Лайнаса Роуча
Мэнди
боевик, триллер
2018, США
6.0
Двенадцатилетние
драма
2005, США
8.0
Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик
2005, США
7.0
Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик
2004, США
7.0
Забытое
фантастика, мистика, триллер, драма
2004, США
6.0
За гранью
драма, военный, мелодрама
2003, США / Германия
7.0
Война Харта
драма, военный
2002, США
6.0
Черчилль
драма, исторический
2002, Великобритания / США
7.0
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16 июня 2022 10:42
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