Иллюзия полета, 2005

Кэйли Пратт вместе с шестилетней дочерью возвращается из Берлина в Нью-Йорк. Во время ночного перелета молодая женщина засыпает, а открыв глаза, понимает, что Джулия – так зовут девочку – и все ее вещи бесследно исчезли. Мало того, пассажиры и экипаж утверждают, что ребенка на борту не было, а его пропажа – плод разыгравшегося воображения Кэйли. Не так давно героиня потеряла мужа, и, если верить сообщению, полученному из Берлина, девочка погибла вместе с ним. Однако героиня упорно настаивает на своем – и оказывается права: самолет захвачен террористами, и похищение Джулии – их рук дело. Теперь Кэйли предстоит спасти не только свою дочь, но и всех остальных пассажиров.