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Flightplan

Иллюзия полета, 2005

2005 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кэйли Пратт вместе с шестилетней дочерью возвращается из Берлина в Нью-Йорк. Во время ночного перелета молодая женщина засыпает, а открыв глаза, понимает, что Джулия – так зовут девочку – и все ее вещи бесследно исчезли. Мало того, пассажиры и экипаж утверждают, что ребенка на борту не было, а его пропажа – плод разыгравшегося воображения Кэйли. Не так давно героиня потеряла мужа, и, если верить сообщению, полученному из Берлина, девочка погибла вместе с ним. Однако героиня упорно настаивает на своем – и оказывается права: самолет захвачен террористами, и похищение Джулии – их рук дело. Теперь Кэйли предстоит спасти не только свою дочь, но и всех остальных пассажиров.

  • В реальности Шон Бин (капитан Маркус Рич) боится летать на самолетах и делает это только в случае крайней необходимости. Еще один актер каста, Питер Сарсгаард (Джин Красон), также признается в страхе перед авиаперелетами.
  • Модель самолета AALTO Air E-474, на борту которого разворачивается действие фильма, является вымышленной, однако ее дизайн схож с дизайном реально существующего самолета Airbus A380-800.
  • Сцены в берлинском аэропорту на самом деле снимались в другом городе Германии – Лейпциге.
  • Роль Кэйли Пратт могли исполнить Порша де Росси, Кристина Риччи или Джози Дэвис.

Во время авиарейса Берлин-Нью-Йорк, выполняемого сверхсовременным "Боингом-474", у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 6-летняя дочь Джулия. Переживая эмоциональный стресс после безвременной кончины мужа, Кайл отчаянно пытается доказать свою вменяемость не верящим ей членам экипажа и пассажирам. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности своего восприятия реальности. К тому же факты свидетельствуют о том, что Джулии вообще не было на борту самолета. Понимая, что разгадывать эту тайну и спасать свою дочь ей придется в одиночку, Кайл решает целиком и полностью положиться на свой ум и смекалку.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 ноября 2005
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 22 сентября 2005
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роберт Швентке
Роберт Швентке
В ролях
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Шон Бин
Шон Бин
Кэйт Бихэн
Майкл Ирби
Все актеры и съемочная группа
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Flightplan – а именно так звучит оригинальное название фильма – это не «Иллюзия полета» (какие уж тут иллюзии?), но «План полета». План исчезновения шестилетней дочки главной героини, которая летит из Германии в Нью-Йорк с телом упавшего с крыши мужа. План, постоянно меняющий свои очертания, в такт невротической турбулентности происходящего раскачивающийся с широкой амплитудой – от истории похищения ребенка к промыслу больной психики (вот откуда взялась в названии «иллюзия») и обратно. …
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Михась 2 апреля 2015, 12:51
Отстой полный. Худшего фильма я не видел за полследние полгода.
Бред какой то.....сюжет дерьмо, все действие фильма разворачивается в конце, минут… Читать дальше…
sexmonach 2 апреля 2015, 12:51
Глупый и примитивный фильм. Логики никакой, сюжет высосан их пальца.
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