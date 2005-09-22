Иллюзия полета, 2005

Кэйли Пратт вместе с шестилетней дочерью возвращается из Берлина в Нью-Йорк. Во время ночного перелета молодая женщина засыпает, а открыв глаза, понимает, что Джулия – так зовут девочку – и все ее вещи бесследно исчезли. Мало того, пассажиры и экипаж утверждают, что ребенка на борту не было, а его пропажа – плод разыгравшегося воображения Кэйли. Не так давно героиня потеряла мужа, и, если верить сообщению, полученному из Берлина, девочка погибла вместе с ним. Однако героиня упорно настаивает на своем – и оказывается права: самолет захвачен террористами, и похищение Джулии – их рук дело. Теперь Кэйли предстоит спасти не только свою дочь, но и всех остальных пассажиров.
Во время авиарейса Берлин-Нью-Йорк, выполняемого сверхсовременным "Боингом-474", у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 6-летняя дочь Джулия. Переживая эмоциональный стресс после безвременной кончины мужа, Кайл отчаянно пытается доказать свою вменяемость не верящим ей членам экипажа и пассажирам. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности своего восприятия реальности. К тому же факты свидетельствуют о том, что Джулии вообще не было на борту самолета. Понимая, что разгадывать эту тайну и спасать свою дочь ей придется в одиночку, Кайл решает целиком и полностью положиться на свой ум и смекалку.
Бред какой то.....сюжет дерьмо, все действие фильма разворачивается в конце, минут… Читать дальше…