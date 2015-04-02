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Грязь
Отзывы о фильме «Грязь»
Filth
Грязь
2013 / Великобритания
Трейлер
6.7
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
еее, детка...трейлер прям рвет и мечет...неужели будет норм Bad Lieutenant, а то после версии Кейджа аж обидно стало за плохих полисменов ✊ ...а тут еще и юмор неплохой вроде как ожидается ✊ ...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 02/09/2013 - 21:44:58):
А мне кажется ооочень не дурно у Кейджа получился Лейтенант, чего уж там, и сам фильм вполне✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ребяты, это действительно круто. Тут совсем мало от Bad Lieutenant, можно сказать часть фабулы. Чем то напомнил по стилю съемки "На игле", видимо там все фанаты Бойла, хотя это про Шотландию. Весьма забавные шутки, но и Макэвой на оскара на нюхал - 100%. 8\10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Европейской кино, вообще качественно отличается от своих Американских клонов, в пользу первых.
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/11/2013 - 01:27:58):
У нас тут в первопристольной на Шотландском показывали, по лучше чем Гоблин конечно✊ ✊ .
Книга наверное лучше, книга она всегда лучше, но в этом случае, я не читал, поэтому на мой взгляд получилось вполне задорно✊ . Хотя мне все таки интересно, в чем суть романа??
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 29/11/2013 - 00:19:15):
очень необычно и бодро
Бодро, ага. Как-будто шквал пронесся среди меня. Так, наверное, себя чувствует котенок, забравшийся на дерево и застигнутый там грозой. Очень необычно и бодро.
Актеров хочется обнять, все на месте и все молодцы. Без глиста обошлись, не знаю, насколько он там принципиален, не читала, но его, можно сказать, запечатлели и увековечили постером на стенке. Т.е. в поле внимания он попадал регулярно и ассоциации возникали.
Во второй половине скучновато, когда уже понятно, что к чему и куда катится, а эскапады МакЭвоя слегка утомили. Сюжет поворачивается обратной стороной, а там хрень сентиментальная.
МакЭвой красавец, конечно. Кое-чего у Гари Олдмана позаимствовал.
Если бы Робе сыграл Кевин Спейси, был бы крышеснос.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/11/2013 - 02:29:25):
Акцент у них все равно прикольный получился, хотя конечно редко смотрю на оригинальном языке, но все же.
Тема раздвоения личности через глиста, действительно забавна. Надо было ее воплотить, через актера-человека, в форме глиста, это точно, при чем мог бы сам Макэвой и сыграть своего глиста✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/11/2013 - 02:29:25):
Хотя Ирвин, мог иметь в виду и не раздвоение, а суть характера человека-Паразита. Есть, пить,размножаться, вот его задача. Но если так честно взглянуть на жизнь Хомосапиенса, то жизнь это промежутки между: едой, сном и сексом. Собственно я полностью разделяю паразитарную теорию происхождения человечества, как бы мы себя не вели, мы все равно остаемся глистами✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/11/2013 - 13:12:28):
Мураками - маленький, желтый извращенец✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/11/2013 - 02:29:25):
Глиста при Брюсе можно сравнить не только с Голлумом при Фродо, но и с Рюком при Кире или Котэ Бегемотом при Маргарите или с Карлсоном при Малыше
Сравнить-то можно, только зачем его оживлять? МакЭвой один за двоих выложился, так интереснее. И покуролесил славно, почти как Бегемот. Показывать плавающего в кишках червя и давать ему слово это фильм тормозить только. А вытаскивать его на свет и делать самостоятельным персонажем...ну не знаю...типа воображаемого друга✊ , шагающего (ползающего?) рядом, это же сразу будет ясно, что герой в неадеквате. Интрига пропадет.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 02/12/2013 - 00:28:03):
Ну глист мог бы быть доктором, а только в конце мы бы узнали что это глист✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 02/12/2013 - 00:59:48
За удава я обеими руками! Только пусть сериал тогда делают. В фильме героя спящим совсем чуть показали, глисту и развернуться-то некогда✊ .
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/12/2013 - 00:17:57):
там ужасный дубляж...все вылизано до блеска...
настоящей "матерой" асоциальностью не пахнет - а это главная характеристика Брюса книжного, который живет только для себя (ну или пытается жить в борьбе темной своей стороны со светлой, в книге светлая сторона тоже хорошо видна)...и тема с переодеванием в жену в фильме вообще смотрится так, как будто он жену с дочкой выдумал, переодеваясь в нее и используя свое больное воображение...китаец вместо негра-совратителя...короче, маленькие штришки, сбивающие с настроя
ps для коллекции в оригинале с сабами - пойдет, а так книжка получше - пожестче, поправдивей и без лишних компромиссов, которые закрались в фильм не только в виде озвучки, но и в сюжетных ходах (сумасшедший доктор и галлюцинации глисту вообще не замена, в романе он почти что второй главный герой)
pps 7,5-8/10 хорошо, но не более (за старания МакЭвоя в основном)
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
9.0/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Alessia
2 апреля 2015, 12:51
Фильм этот - гадость редкая. Смотреть противно.
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Макусим
26 октября 2015, 23:46
Оценка
Чушь какая то! Даже досмотреть до середины не смог.
26 октября 2015, 23:46
0
2
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Михаил Семёнов
24 октября 2017, 19:17
Оценка
Очень мозговыносящий, но при этом потрясающий тяжёлый фильм о некоем поросёнке Роббо который пришёл увы к своему логическому концу, а всё потому что вот так поступаешь с людьми и с собой, и в итоге получаешь такое!
24 октября 2017, 19:17
1
0
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Юлия Красная
30 сентября 2022, 19:30
Оценка
Это потрясающий фильм, жестчайшая сатира. Джеймс МакЭвой себя наизнанку вывернул ради него.
Но зайдет далеко не всем. Особенно попкорновой публике - подавятся еще xDDD Откровенно говоря, не знаю, как этот фильм можно смотреть без знания языка... А там еще и не совсем стандартный английский, а со словами из шотландского диалекта и толстыми акцентами. Сильно сомневаюсь, что в переводе смогли сохранить атмосферу.
30 сентября 2022, 19:30
0
0
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gridneva2804
4 октября 2022, 20:54
Оценка
Антикультурное зрелище, через 15 минут ушла , невозможно смотреть пошлость и насилие , жестокость.
4 октября 2022, 20:54
0
0
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А мне кажется ооочень не дурно у Кейджа получился Лейтенант, чего уж там, и сам фильм вполне✊
У нас тут в первопристольной на Шотландском показывали, по лучше чем Гоблин конечно✊ ✊ .
Книга наверное лучше, книга она всегда лучше, но в этом случае, я не читал, поэтому на мой взгляд получилось вполне задорно✊ . Хотя мне все таки интересно, в чем суть романа??
Бодро, ага. Как-будто шквал пронесся среди меня. Так, наверное, себя чувствует котенок, забравшийся на дерево и застигнутый там грозой. Очень необычно и бодро.
Актеров хочется обнять, все на месте и все молодцы. Без глиста обошлись, не знаю, насколько он там принципиален, не читала, но его, можно сказать, запечатлели и увековечили постером на стенке. Т.е. в поле внимания он попадал регулярно и ассоциации возникали.
Во второй половине скучновато, когда уже понятно, что к чему и куда катится, а эскапады МакЭвоя слегка утомили. Сюжет поворачивается обратной стороной, а там хрень сентиментальная.
МакЭвой красавец, конечно. Кое-чего у Гари Олдмана позаимствовал.
Если бы Робе сыграл Кевин Спейси, был бы крышеснос.
7/10
Акцент у них все равно прикольный получился, хотя конечно редко смотрю на оригинальном языке, но все же.
Тема раздвоения личности через глиста, действительно забавна. Надо было ее воплотить, через актера-человека, в форме глиста, это точно, при чем мог бы сам Макэвой и сыграть своего глиста✊ ✊ ✊
Хотя Ирвин, мог иметь в виду и не раздвоение, а суть характера человека-Паразита. Есть, пить,размножаться, вот его задача. Но если так честно взглянуть на жизнь Хомосапиенса, то жизнь это промежутки между: едой, сном и сексом. Собственно я полностью разделяю паразитарную теорию происхождения человечества, как бы мы себя не вели, мы все равно остаемся глистами✊
Мураками - маленький, желтый извращенец✊ ✊
Сравнить-то можно, только зачем его оживлять? МакЭвой один за двоих выложился, так интереснее. И покуролесил славно, почти как Бегемот. Показывать плавающего в кишках червя и давать ему слово это фильм тормозить только. А вытаскивать его на свет и делать самостоятельным персонажем...ну не знаю...типа воображаемого друга✊ , шагающего (ползающего?) рядом, это же сразу будет ясно, что герой в неадеквате. Интрига пропадет.
Ну глист мог бы быть доктором, а только в конце мы бы узнали что это глист✊ ✊
За удава я обеими руками! Только пусть сериал тогда делают. В фильме героя спящим совсем чуть показали, глисту и развернуться-то некогда✊ .
там ужасный дубляж...все вылизано до блеска...
настоящей "матерой" асоциальностью не пахнет - а это главная характеристика Брюса книжного, который живет только для себя (ну или пытается жить в борьбе темной своей стороны со светлой, в книге светлая сторона тоже хорошо видна)...и тема с переодеванием в жену в фильме вообще смотрится так, как будто он жену с дочкой выдумал, переодеваясь в нее и используя свое больное воображение...китаец вместо негра-совратителя...короче, маленькие штришки, сбивающие с настроя
ps для коллекции в оригинале с сабами - пойдет, а так книжка получше - пожестче, поправдивей и без лишних компромиссов, которые закрались в фильм не только в виде озвучки, но и в сюжетных ходах (сумасшедший доктор и галлюцинации глисту вообще не замена, в романе он почти что второй главный герой)
pps 7,5-8/10 хорошо, но не более (за старания МакЭвоя в основном)
Но зайдет далеко не всем. Особенно попкорновой публике - подавятся еще xDDD Откровенно говоря, не знаю, как этот фильм можно смотреть без знания языка... А там еще и не совсем стандартный английский, а со словами из шотландского диалекта и толстыми акцентами. Сильно сомневаюсь, что в переводе смогли сохранить атмосферу.
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