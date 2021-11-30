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Джефф Уодлоу
Джефф Уодлоу
Jeff Wadlow
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Джефф Уодлоу
Jeff Wadlow
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Дата рождения
2 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джеффа Уодлоу
Родился 2 марта 1976 года. Арлингтон, Вирджиния, США.
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Фильмография Джеффа Уодлоу
Boo!
приключения, комедия, ужасы
2022, США
0.0
Остров фантазий
ужасы, фантастика
2020, США
5.0
Правда или действие
ужасы, триллер
2018, США
7.0
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия
2013, США / Великобритания
7.0
Никогда не сдавайся
боевик
2008, США
7.0
Волк _одиночка
мистика, драма, ужасы
2005, США
5.0
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Автор комиксов Марк Миллар сообщил, что фильм «Пипец 3» пока ждать не стоит
Как бы то ни было, исключать появление триквела в будущем он не стал.
Написать
30 ноября 2021 16:54
Звезда «Очень странных дел» Приа Фергюсон сыграет с Марлоном Уайансом в семейной комедии на тему Хэллоуина
За создание отвечает сервис Netflix и режиссер «Острова фантазий».
Написать
27 августа 2021 14:29
Марлон Уайанс сыграет в комедии о приключениях отца и дочери на Хэллоуин
За проект отвечает сервис Netflix и режиссер кинокомикса «Пипец 2».
Написать
24 августа 2021 15:17
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