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Пипец 2
Отзывы о фильме «Пипец 2»
Kick-Ass 2
Пипец 2
2013 / США / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 30/08/2013 - 10:27:08
Точно. Обаяние и кураж куда-то делись, остался только бред бесячий.
Есть несколько симпатичных сцен, и все они связаны с Хлоей.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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semion78
2 апреля 2015, 12:51
В данный момент, на фоне других фильмов, ротирующихся в кинотеатрах, которые, ну никак, кроме, разве "заполнителями времени" и назвать нельзя, Пипец 2 выглядит проявлением чуда. Неужели вас не зацепило то, как главный антагонист сталкиваясь с обыденными проблемами и семейными драмами, искал спасение и строил свое мировоззрение в рельсовых наборах комиксовских штампов? То, как окружающие прятали свою неспособность побороть свои персональные слабости под масками?
Тоже смотрел пиратку с оригинальным звуком, спасибо peacefrog, за упоминание забавного момента, но все-же, я не поленюсь и схожу в кенцо, глянуть этот фильм еще раз.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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a1ocean
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 07/09/2013 - 04:02:04):
Не трать время...
Это не фильм, а какой-то пипец...
Думаю многие ожидали увидеть продолжение, условно как Терминатор2 после Терминатор1...
А тут....
Такую тему запоганили...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Первый фильм был лучше
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Точно. Обаяние и кураж куда-то делись, остался только бред бесячий.
Есть несколько симпатичных сцен, и все они связаны с Хлоей.
Тоже смотрел пиратку с оригинальным звуком, спасибо peacefrog, за упоминание забавного момента, но все-же, я не поленюсь и схожу в кенцо, глянуть этот фильм еще раз.
Не трать время...
Это не фильм, а какой-то пипец...
Думаю многие ожидали увидеть продолжение, условно как Терминатор2 после Терминатор1...
А тут....
Такую тему запоганили...
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