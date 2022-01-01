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Пипец 2
Музыка из фильма «Пипец 2» (2013)
Kick-Ass 2
Пипец 2
2013 / США / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Музыка из фильма «Пипец 2» (2013)
Вся информация о фильме
Kick-Ass 2 (Original Motion Picture Soundtrack)
14 композиций. Union J, Glasvegas, DJ Fresh, Diplo
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
Carry You
Union J / Claude Kelly
3:09
2
Euphoria, Take My Hand
Glasvegas / James Allan
4:33
3
Motherquake (feat. Dominique Young Unique)
DJ Fresh, Diplo
2:06
Доступен список песен из фильма «Пипец 2» (2013) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Пипец 2» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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