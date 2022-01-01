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Моррис Честнат
Моррис Честнат
Morris Chestnut
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Моррис Честнат
Morris Chestnut
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Дата рождения
1 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Серритос, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Морриса Честната
Родился 1 января 1969 года. Серритос, Калифорния, США.
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Фильмография Морриса Честната
Все тайное становится явным
ужасы, драма, мелодрама, триллер, детектив, криминал
2016, США
5.0
Идеальный парень
триллер
2015, США
5.0
Скорость: Автобус 657
триллер
2015, США
7.0
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия
2013, США / Великобритания
7.0
Тревожный вызов
триллер
2013, США
7.0
Свидетель на свадьбе 2
комедия
2013, США
6.0
План игры
спорт, комедия, семейный
2007, США
7.0
Пещера
триллер, приключения, ужасы, боевик
2005, США / Германия
5.0
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