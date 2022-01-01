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Моррис Честнат

Morris Chestnut
Моррис Честнат
Моррис Честнат Morris Chestnut
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Дата рождения
1 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Серритос, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Морриса Честната

Родился 1 января 1969 года. Серритос, Калифорния, США.

Фильмография Морриса Честната
Все тайное становится явным
Все тайное становится явным
ужасы, драма, мелодрама, триллер, детектив, криминал 2016, США
5.0
Идеальный парень
Идеальный парень
триллер 2015, США
5.0
Скорость: Автобус 657
Скорость: Автобус 657
триллер 2015, США
7.0
Пипец 2
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия 2013, США / Великобритания
7.0
Тревожный вызов
Тревожный вызов
триллер 2013, США
7.0
Свидетель на свадьбе 2
Свидетель на свадьбе 2
комедия 2013, США
6.0
План игры
План игры
спорт, комедия, семейный 2007, США
7.0
Пещера
Пещера
триллер, приключения, ужасы, боевик 2005, США / Германия
5.0
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