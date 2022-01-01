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Прометей
Прометей, 2012: актеры и роли
Prometheus
Прометей
2012 / США
Трейлер
5.8
Оцените
128
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Прометей, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Нуми Рапас
Noomi Rapace
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Идрис Эльба
Idris Elba
Бен Фостер
Ben Foster
Гай Пирс
Guy Pearce
Логан Маршалл-Грин
Logan Marshall-Green
Кейт Дики
Kate Dickie
Шон Харрис
Sean Harris
Иман Эллиотт
Emun Elliott
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Одна
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