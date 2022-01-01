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Прометей Прометей
Киноафиша Фильмы Прометей Прометей, 2012: актеры и роли
Prometheus Прометей 2012 / США
5.8 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Прометей, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Нуми Рапас Нуми Рапас Noomi Rapace Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Логан Маршалл-Грин Логан Маршалл-Грин Logan Marshall-Green Кейт Дики Кейт Дики Kate Dickie Шон Харрис Шон Харрис Sean Harris Иман Эллиотт Иман Эллиотт Emun Elliott
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