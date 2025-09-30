Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Диспетчерская
Диспетчерская
Control Room
18+
Страна
Испания
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
30 сентября 2025
Премьера в мире
30 сентября 2025
Дата выхода
2 февраля 2026
Россия
Капелла Фильм
Производство
Nostromo Pictures
Другие названия
Control Room, Kontrolltuba
Режиссер
Луисо Бердейо
В ролях
Луна Фульхенсио
Александра Масангкей
Айтор Луна
Лорето Маулеон
Оскар Касас
Фильмы похожие на Диспетчерская
7.3
Чужой: Ромул
(2024)
3.5
Нечто. Новый вид
(2023)
7.1
Живое
(2017)
6.5
Прометей
(2012)
7.4
Пекло
(2007)
6.7
Чужой 4: Воскрешение
(1997)
7.1
Чужой 3
(1992)
8.3
Чужие
(1986)
8.3
Нечто
(1982)
8.4
Чужой
(1979)
4.0
3.9
IMDb
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
