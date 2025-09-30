Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Диспетчерская
1 постер
Пойду 1
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Диспетчерская

Диспетчерская

Control Room 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 1
Не пойду 0
Страна Испания
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 сентября 2025
Премьера в мире 30 сентября 2025
Дата выхода
2 февраля 2026 Россия Капелла Фильм
Производство Nostromo Pictures
Другие названия
Control Room, Kontrolltuba
Режиссер
Луисо Бердейо
В ролях
Луна Фульхенсио
Луна Фульхенсио
Александра Масангкей
Айтор Луна
Лорето Маулеон
Оскар Касас
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Диспетчерская
Чужой: Ромул 7.3
Чужой: Ромул (2024)
Нечто. Новый вид 3.5
Нечто. Новый вид (2023)
Живое 7.1
Живое (2017)
Прометей 6.5
Прометей (2012)
Пекло 7.4
Пекло (2007)
Чужой 4: Воскрешение 6.7
Чужой 4: Воскрешение (1997)
Чужой 3 7.1
Чужой 3 (1992)
Чужие 8.3
Чужие (1986)
Нечто 8.3
Нечто (1982)
Чужой 8.4
Чужой (1979)

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 11 голосов
3.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Диспетчерская - смотреть в онлайн-кинотеатре

Диспетчерская

Похожие фильмы онлайн

Нечто. Новый вид
 
Живое
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше