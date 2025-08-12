Меню
Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля»

12 августа 2025 10:13
Первый телевизионный проект в этой франшизе стартует 13 августа.

Почти полвека после премьеры культового научно-фантастического фильма Ридли Скотта «Чужой» продюсеры франшизы добралась до многосерийного формата. История о глубоком космосе, где никто не услышит твой крик, стала огромным хитом, включив в себя продолжения, приквелы, комиксы, короткометражки и игры. Добавить к списку сериал отважился Ной Хоули — сценарист и режиссер антологии «Фарго», отлично знающий, как из полнометражного фильма создать сериальный хит.

Нужно ли смотреть другие части франшизы?

Прелесть нового сериала в том, что и место действия, и персонажи в нем совершенно новые, а значит, вам не требуется пересматривать все вышедшие ранее фильмы. Это шоу может легко стать первым проектом о ксеноморфах, с которым вы решите познакомиться. Но чтобы оценить проделанную работу по расширению вселенной, кратко расскажем о ключевых элементах истории.

«Прометей»

Инженеры

Фильм «Прометей» значительно расширил мифологию этого мира, показав проточеловека за миллионы лет до нашей эры. Так называемые Инженеры используют разработанную ими черную жидкость — мощное биологическое оружие, способное как разрушать, так и порождать новые формы жизни. Один из таких экспериментов приводит к появлению трилобита — существа, которое позже заражает Инженера и становится источником первого ксеноморфа (протоксеноморф Дьякон).

Параллельно возникает и человечество: на Земле другой Инженер добровольно выпивает черную жидкость, распадается, и его ДНК попадает в водоемы, из которых со временем зарождается человеческий вид.

Андроиды

Человеческий вид, в свою очередь, дал жизнь синтетикам, присутствующим в каждом фильме франшизы. Они действуют по указу создателя, но их лояльность часто бывает сомнительной, как это произошло с Дэвидом, обладающим свободой воли. Андроиды могут быть как союзниками, так и орудием в руках корпораций, способные бросить команду на растерзание ради приказа. Именно взаимодействие человека и машины можно назвать главенствующей темой «Чужого» наравне с экшеном.

«Прометей»

Ксеноморфы

Вылупляются из яиц Королевы. Первая стадия развития — лицехват: существо запрыгивает на лицо жертвы и крепко вцепляется в него, откладывая внутрь носителя эмбрион. Быстро развивающийся эмбрион тоже с говорящим названием — «грудолом». Достаточно развившись, он проламывает грудную клетку носителя, чтобы вырваться. Далее он начинает питаться и быстро расти, превращаясь во взрослого ксеноморфа. Особенности взрослой особи — ловкость, огромная сила и кровь с эффектом прожигающей насквозь кислоты.

«Чужой»

Корпорации

Главная героиня оригинальной тетралогии «Чужой» Рипли и ее команда «Ностромо» работают на мегакорпорацию Weyland-Yutani. Они думают, что перевозят груз, но оказывается, что их истинная миссия — забрать ксеноморфа с планеты LV-426 и доставить его на Землю для дальнейшего изучения. Компания была куда больше заинтересована в исследовании Чужого и разработке оружия из его ДНК, нежели в сохранении команды. Стремление к военному превосходству одной компании, достигнутое ценой жизней десятков людей, — тоже одна из сквозных тем франшизы.

Сюжет сериала

Действие развернется в 2120 году, всего за два года до событий фильма «Чужой», где Эллен Рипли впервые столкнулась с ксеноморфом. В это время наша планета находится в руках пяти корпораций: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic и Threshold.

В центре сюжета — космическое судно Weyland-Yutani «Мажино», целью которого является сбор и перевозка опасных существ. После 65 лет в космосе оно терпит крушение на Земле. Для исследования корабля направляют группу синтетов.

Главная героиня Венди — 12-летняя девочка, страдающая неизлечимой болезнью. Компания Prodigy, преследующая личные интересы, впервые проводит операцию по перемещению сознания ребенка в синтетическое тело. Так она оказывается молодой женщиной. После нее процедуру проходят еще пятеро детей. Их группа называется «Потерянные мальчишки», что, вкупе с именем главной героини, делает сюжет «Питера Пэна» о неотвратимости взросления одной из главных тем шоу.

Перенос сознания означает бессмертие, к чему стремился основатель Weyland-Yutani Питер Вейланд. Поскольку Чужие не заинтересованы в синтетиках как в носителях, это подарит зрителям очень интересное взаимодействие между ними.

Персонажи и создатели

Венди в исполнении звезды «Шугара» Сидни Чендлер — 12-летняя девочка в синтетическом теле, лидер группы. Она «очень серьезная, невероятно честная, с широко открытыми глазами, впитывающая мир, словно губка», — рассказала актриса.

Си Джей / Хёрмит / Отшельник (звезда «Конца ***го мира» Алекс Лоутер) — человек, морской пехотинец, врач, отправленный на разведку на «Мажино». Брат Венди, считавший ее погибшей.

Бой Кавалер (Сэмюэл Бленкин) — молодой парень, контролирующий Prodigy и разработавший гибридную программу. Актер описывает своего героя как самоуверенного человека, который всегда на двадцать шагов впереди остальных: «Он скорее художник или творец, чем ученый».

Кирша исполнил Тимоти Олифант — синтетик, вынужденный подчиняться своему молодому боссу, и наставник Венди. На конференции в ходе Comic Con Олифант сказал, что его персонажу не стоит доверять.

Морроу (Бабу Сизей) — киборг (человек с синтетическими частями тела) на службе Weyland-Yutani, офицер безопасности. Актер говорит, что его герой знает гораздо больше других: он совсем немногословен и внимательно продумывает, какими частичками информации готов делиться с окружающими.

Дэйм Сильвия в исполнении Эсси Дэвис и ее муж Артур в исполнении Дэвида Рисдаля — часть команды Prodigy, технологические гении, стоящие за программой гибридов. Эсси Дэвис рассказала, что выполняет «роль матери, помогая гибридам перейти к взрослой жизни, сохраняя открытость к творчеству, доброту и щедрость».

Сценарист и режиссер нескольких эпизодов Ной Хоули сделал себе имя, работая над «Фарго» и «Легионом». Главной его целью было воссоздать атмосферу фильмов Ридли Скотта, что подтверждает и художник-постановщик Джейсон Нокс-Джонстон. Он рассказал, что корабль «Мажино» был создан как сестринский корабль «Ностромо». Художники щепетильно воссоздали точную копию пространства, которое впервые появилось на экранах в 79-м году. Но большие изменения были внесены в комнаты команды, передающую их жизнь до перемещения во взрослое тело: «У гибридов сохранилось много детских вещей, ведь они все еще пытаются справиться с переходом к взрослой жизни».

Снять остальные эпизоды Хоули поручил своему коллеге по «Фарго» и «Легиону» Дане Гонсалесу (также работал над «Рассказом служанки») и постановщице «Снегопада» Углу Хёйксдоуттир.

Новые монстры

В трейлере сказано, что экипаж «Мажино» «собрал пять разных форм жизни из самых темных уголков Вселенной». По имеющимся кадрам мы пока имеем представление о существе, похожем на осьминога. У него один большой глаз с семью зрачками. Столько же у него и щупалец, которыми он проникает в глаза жертв, беря контроль над организмом. Также мы видим загадочного паукообразного хищника и еще невиданный тип лицехвата. Больше всего вопросов вызывает контейнер с огромным коконом.

Все эти существа инвазивны, то есть каждому из них нужно проникнуть в тело другого и завладеть им для развития.

Первые отзывы

Критики из самых популярных зарубежных медиа уже получили возможность посмотреть сериал. Первые отзывы впечатляют. На данный момент на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сериала многообещающие 93% «свежести». Столько же у оригинального фильма 1979 года.

Критики говорят, что нас ожидает «настоящее удовольствие». Журналист Empire называет сериал «триумфом», историей знакомой и одновременной свежей. Обозреватель из Time утверждает, что это «лучшее, что случилось с франшизой со времен “Чужих”». Vanity Fair хвалит изящную съемку с пугающим ритмом, приводящую к безупречно стилизованному шоу, где «огромный бюджет используется на полную мощность». Все сходятся в том, что наблюдать за отношениями команды юных синтетиков не менее, а иногда и более захватывающе, чем за экшеном с монстрами. А критик The Daily Beast даже считает: сериал «настолько хорош, что (...) достоин показа в кинотеатрах».

Дата выхода

Съемки проекта проходили в Бангкоке, Таиланде, и завершились в июле прошлого года. Все это время велась скрупулезная работа над спецэффектами.

13 августа выйдут первые два эпизода. Последующие эпизоды будут появляться в еженедельном формате. Таким образом, финал восьмисерийного сезона станет доступен в сети 23 сентября.

Ной Хоули рассказал, что «Земля» не будет мини-сериалом. Он уже расписал сюжетную арку главных героев, которая, по его подсчету, потребует пять сезонов. Сценарист обещает сесть за разработку сразу после положительного приема первого сезона.

Полина Резникова
