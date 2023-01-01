Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Они сражались за Родину Они сражались за Родину
Киноафиша Фильмы Они сражались за Родину Фильмы похожие на Они сражались за Родину
Они сражались за Родину 1975 / СССР
9.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Они сражались за Родину

Вся информация о фильме
Утомленные солнцем 2: Цитадель
Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.0
Итальянец
Итальянец
драма 2005, Россия
6.0
Мусульманин
Мусульманин
драма 1995, Россия
7.0
Крейцерова соната
Крейцерова соната
драма 1987, СССР
6.0
Борис Годунов
Борис Годунов
драма, исторический 1986, СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
6.0
Любовь и голуби
Любовь и голуби
комедия, мелодрама 1984, СССР
8.0
Торпедоносцы
Торпедоносцы
драма, военный 1983, СССР
7.0
С любимыми не расставайтесь
С любимыми не расставайтесь
драма 1979, СССР
6.0
Лекарство против страха
Лекарство против страха
криминал 1978, СССР
6.0
Мой ласковый и нежный зверь
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама 1978, СССР / Германия
7.0
Служебный роман
Служебный роман
мелодрама, комедия 1977, СССР
8.0
Смешные люди!
Смешные люди!
комедия 1977, СССР
6.0
Степь
Степь
драма, исторический 1977, СССР
6.0
Двадцать дней без войны
Двадцать дней без войны
драма 1976, СССР
7.0
Афоня
Афоня
комедия 1975, СССР
7.0
Марикен из Ньюмейхен
Марикен из Ньюмейхен
драма 1974, Нидерланды
7.0
Свой среди чужих, чужой среди своих
Свой среди чужих, чужой среди своих
боевик, драма 1974, СССР
8.0
В бой идут одни старики
В бой идут одни старики
драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама 1973, СССР
8.0
Горячий снег
Горячий снег
драма, военный 1972, СССР
7.0
А зори здесь тихие
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
8.0
Станционный смотритель
Станционный смотритель
драма 1972, СССР
7.0
Проверка на дорогах
Проверка на дорогах
драма, военный 1971, СССР
7.0
Освобождение: Последний штурм
Освобождение: Последний штурм
драма, военный 1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
Офицеры
Офицеры
драма, мелодрама 1971, СССР
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше