С любимыми не расставайтесь, 1979

Люди встречаются, влюбляются, женятся… и, к сожалению, некоторые из них спустя время расстаются. Так случилось с молодыми супругами Катей и Митей. Еще не так давно они были счастливы и строили совместные планы на будущее, а сегодня ждут, когда их вызовут в зал суда для бракоразводного процесса. Митя настолько боялся потерять красавицу-жену, что своей ревностью лишь испортил с ней отношения. Устав доказывать мужу, что у нее и в мыслях не было изменять, Катерина согласилась на развод. Но действительно ли угасли чувства героев? Готовы ли они на самом деле потерять друг друга навсегда?