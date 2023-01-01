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С любимыми не расставайтесь, 1979

1979 / СССР
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люди встречаются, влюбляются, женятся… и, к сожалению, некоторые из них спустя время расстаются. Так случилось с молодыми супругами Катей и Митей. Еще не так давно они были счастливы и строили совместные планы на будущее, а сегодня ждут, когда их вызовут в зал суда для бракоразводного процесса. Митя настолько боялся потерять красавицу-жену, что своей ревностью лишь испортил с ней отношения. Устав доказывать мужу, что у нее и в мыслях не было изменять, Катерина согласилась на развод. Но действительно ли угасли чувства героев? Готовы ли они на самом деле потерять друг друга навсегда?

  • В 2014 году на экраны вышла мелодрама “Еще один год”. По признанию режиссера Оксаны Бычковой, это вольный ремейк картины “С любимыми не расставайтесь”.  
  • Режиссер фильма Павел Аксенов считал, что наиболее достоверно молодую супружескую пару сыграют муж и жена в реальной жизни. Поэтому на главные роли были выбраны Александр Абдулов и Ирина Алферова. 
  • Помимо Ирины Алферовой и Александра Абдулова, в съемках были заняты еще две супружеские четы - Валерий Носик и Мария Стерникова, Екатерина Воронина и Сергей Никоненко. 
  • “С любимыми не расставайтесь” - первый из восьми совместных фильмов Абдулова и Алферовой.

Молодежены разводятся. С обидой, разочарованием, ревностью. Идет дотошное разбирательство в суде. На их глазах происходят процедуры разводов, иной раз драматические, иной раз потешные. Причины этих разрывов разнообразны и причудливы, как это бывает в жизни. Кончается эта история такой жаждой снова соединить свои жизни, какой не было у героев прежде, когда они вступали в брак...

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 7 июля 1980
Премьера в мире 7 июля 1980
Возраст 18+
Режиссер
Павел Арсенов
В ролях
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Людмила Дербенева
Руфина Нифонтова
Руфина Нифонтова
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
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Постер фильма С любимыми не расставайтесь 1 постер
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С любимыми не расставайтесь

Вам и не снилось
 
Они сражались за Родину
 
Доживем до понедельника
 
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