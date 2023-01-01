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Они сражались за Родину Они сражались за Родину
Киноафиша Фильмы Они сражались за Родину Они сражались за Родину, 1975: актеры и роли
Они сражались за Родину 1975 / СССР
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Они сражались за Родину, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Владимир Досталь Анатолий Чемодуров
В ролях
Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Вячеслав Тихонов Вячеслав Тихонов Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Георгий Бурков Георгий Бурков Georgi Burkov Юрий Никулин Юрий Никулин Иван Лапиков Иван Лапиков Николай Губенко Николай Губенко Андрей Ростоцкий Андрей Ростоцкий Andrei Rostotsky
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