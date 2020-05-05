Обыкновенный фашизм, 1965

Фильм полностью состоит из трофейной кинохроники, добытой советскими солдатами из киноархива Министерства пропаганды нацистской Германии и личного фотоархива Гитлера, а также многочисленные любительские фотографии, обнаруженные у эсэсовцев.
Под голосовой комментарий режиссера зрителям предстоит пройти долгий, утомительный, зачастую шокирующий путь через лабиринты изощренного сознания начальника управления пропаганды НСДАП и отследить корни нацизма в самых неочевидных и, казалось бы, далеких от Третьего рейха местах.
Фильм является своеобразным посланием Ромма сегодняшнему зрителю, ведь он дает ключ не только к сути фашизма, но и к ошибкам нашего собственного прошлого, в котором, возможно, лежит ключ к созданию нашего же светлого будущего.
Во время выхода фильма антифашистские ленты почти не появлялись на экране: жители СССР знали лишь о героическом подвиге Красной армии, но понятия не имели, что такое национал-социализм, и в глаза не видели Гитлера. Памятуя об этом, великая советская сценаристка и кинокритик Майя Туровская и ее соавтор Юрий Ханютин пришли к Михаилу Ромму, одному из самых прославленных деятелей кино в стране, любимцу политических деятелей и преподавателю ВГИКа. Ромм усомнился в этой затее, но все же взялся за фильм, понимая важность такой работы для народа СССР.
В июле 1964 года Роммом была отобрана большая группа ассистентов, которые занимались сбором хроникального материала в зарубежных государственных и частных архивах. В ход шли кинопленки, фотографии и даже дневниковые записи – все, что могло пролить свет на восприятие нацизма в разных странах Европы. Сам режиссер перед началом создания фильма посетил полуразрушенный концентрационный лагерь в Освенциме, от которого ему пришлось отходить при помощи коньяка.
При монтаже картины Ромм опирался на кинематографическую традицию, заложенную Эсфирью Шуб, великого советского режиссера и монтажера, соратницы Пудовкина и Мейерхольда. Шуб мастерски использовала свой уникальный метод монтажа для создания агитационной документалистики, монтажные стыки в которой говорили лучше любых слов. Кроме этого Ромм часто использует в фильме так называемый “дистанционный монтаж”, обратный повтор и многочисленные стоп-кадры. По сути режиссер использует для разоблачения фашизма его же пропагандистские приемы, что придает фильму особенную политическую мощь.
Фильм собирался в присутствии огромного количества людей: учеников Ромма, его ассистентов, других режиссеров, сценаристов и просто деятелей искусства. Например, на одном из просмотров присутствовали Евгений Евтушенко и Эрнст Генри. Каждый мог предложить какой-то вариант или, напротив, наложить на него вето, если его аргументация показалась бы режиссеру достаточно обоснованной.
В какой-то момент споры и конфликты между Роммом, Туровской и Ханютиным достигли предела, в результате чего сценаристы решили сделать свою собственную версию картины независимо от режиссера – настолько различалось их представление о фильме. Однако вскоре после начала работы они поняли, что это было бы неправильно, и тандем вернулся к совместной работе. В конце концов Ромм все же добавил в фильм взгляд Туровской и Ханютина: он понял, что их восприятие имеет право на жизнь и органично встраивается в облик картины.
Другим важнейшим выразительным средством фильма является публицистический по своей сути текст, написанный и озвученный самим Роммом. Последнее режиссеру посоветовали его ученики, услышав рабочий комментарий Ромма к фильму: было очевидно, что он справлялся лучше любого профессионального диктора.
Несмотря на антифашистскую направленность, фильм смог попасть лишь в ограниченный прокат, а вскоре был изъят и оттуда: столь очевидной руководству КПСС казалась критика социалистического строя и многочисленные параллели между ним и устройством нацистской Германии.
Показывая вам нашу картину, мы, разумеется, не рассчитывали осветить все формы такого явления как фашизм. Это невозможно в пределах одной картины. Да это невозможно хотя бы потому, что многое, очень важное, не оставило никаких следов на пленке. Не было снято. Из огромного количества материала мы отобрали то, что показалось нам самым поразительным, что дает нам возможность вместе с вами поразмышлять.
Михаил Ромм
В этом фильме — основной упор делается не на ужасах концлагерей, миллионах погибших или разбомбленных городах. Весь эффект заключается в том, что перед тобой проходит видеоряд кинохроники, спокойный голос за кадром буднично рассказывает о пришествии Гитлера к власти, его восхождении, славе, реакции на происходящее современников. И постепенно начинаешь осознавать все представленное как что-то очень понятное, вневременное, знакомое... и вот тогда по-настоящему становится страшно — страшно оттого, что ты готов это принять и понять.