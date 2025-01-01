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Постер фильма Мой ласковый и нежный зверь
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Киноафиша Фильмы Мой ласковый и нежный зверь

Мой ласковый и нежный зверь

Moy laskovyy i nezhnyy zver 18+
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О фильме

Конец XIX столетия. Юная красавица Ольга Скворцова на первый взгляд наивна и невинна, на самом же деле - прагматична и расчетлива. Благосклонности девушки добиваются сразу три достойных жениха. После долгих раздумий Ольга решает, что выгоднее всего выйти замуж за вдовца Урбенина, однако в день венчания она приходит к слепо влюбленному в нее судебному следователю Камышеву. Его скромный дом не производит впечатления на девушку, поэтому она предпочитает ему роскошные покои третьего поклонника - графа Карнеева. Трое мужчин люто ревнуют красавицу друг к другу. Однажды во время прогулки Ольгу убивают. Кто мог это сделать - законный муж Урбенин, любовник Карнеев или отвергнутый Камышев?

  • Вальс, сочиненный для фильма композитором Евгением Догой, стал культовым и обрел отдельную популярность. По некоторым данным, этот вальс стал самым известным в истории мирового кино.
  • Роль Ольги Скворцовой стала дебютом Галины Беляевой в большом кино. На момент начала съемок актрисе было всего 17 лет. 
  • Съемки картины проходили в Суздале и Подмосковье. Большая часть сцен была снята в старинной усадьбе, принадлежавшей когда-то Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину.
  • “Мой ласковый и нежный зверь” - шестая по счету экранизация (пусть и весьма вольная) чеховской “Драмы на охоте”. Более ранние фильмы были сняты в России, США, Германии и Италии.

Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» — вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому…

Страна СССР / Германия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 31 июля 1978
Дата выхода
26 октября 1979 Германия
13 мая 1983 Португалия
18 сентября 1978 СССР
26 апреля 1979 Финляндия
31 июля 1978 Франция
Производство Мосфильм, Inter Allianz Film, Satra
Другие названия
Moy laskovyy i nezhnyy zver, The Shooting Party, Мой ласковый и нежный зверь, A Hunting Accident, Accidente de caza, Acidente de Caça, Bir av kazası, Dráma a vadászaton, Drama auf der Jagd, Drama na lovu, Dramat na polowaniu, Dulcea si tandra mea fiara, Ett jaktdrama, Jagdunfall, Kohtaus metsästysretkellä, Mano meilus ir svelnus zveris, Mein liebes zärtliches Tier, Min älskade, mitt odjur, Murhenäytelmä metsällä, My Tender and Affectionate Beast, Nouvella se proto prosopo, O dramă la vânătoare, Olet rakkaani, olet petoni, Um Acidente de Caça, Un accident de chasse, Мой ласкав и нежен звяр
Режиссер
Эмиль Лотяну
Эмиль Лотяну
В ролях
Галина Беляева
Галина Беляева
Олег Янковский
Олег Янковский
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Леонид Марков
Леонид Марков
Светлана Тома
Светлана Тома
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Мой ласковый и нежный зверь

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