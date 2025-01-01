Конец XIX столетия. Юная красавица Ольга Скворцова на первый взгляд наивна и невинна, на самом же деле - прагматична и расчетлива. Благосклонности девушки добиваются сразу три достойных жениха. После долгих раздумий Ольга решает, что выгоднее всего выйти замуж за вдовца Урбенина, однако в день венчания она приходит к слепо влюбленному в нее судебному следователю Камышеву. Его скромный дом не производит впечатления на девушку, поэтому она предпочитает ему роскошные покои третьего поклонника - графа Карнеева. Трое мужчин люто ревнуют красавицу друг к другу. Однажды во время прогулки Ольгу убивают. Кто мог это сделать - законный муж Урбенин, любовник Карнеев или отвергнутый Камышев?
Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» — вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому…
|26 октября 1979
|Германия
|13 мая 1983
|Португалия
|18 сентября 1978
|СССР
|26 апреля 1979
|Финляндия
|31 июля 1978
|Франция