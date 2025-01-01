Конец XIX столетия. Юная красавица Ольга Скворцова на первый взгляд наивна и невинна, на самом же деле - прагматична и расчетлива. Благосклонности девушки добиваются сразу три достойных жениха. После долгих раздумий Ольга решает, что выгоднее всего выйти замуж за вдовца Урбенина, однако в день венчания она приходит к слепо влюбленному в нее судебному следователю Камышеву. Его скромный дом не производит впечатления на девушку, поэтому она предпочитает ему роскошные покои третьего поклонника - графа Карнеева. Трое мужчин люто ревнуют красавицу друг к другу. Однажды во время прогулки Ольгу убивают. Кто мог это сделать - законный муж Урбенин, любовник Карнеев или отвергнутый Камышев?