Награды и номинации фильма Они сражались за Родину

Награды и номинации фильма Они сражались за Родину 1975

Каннский кинофестиваль 1975 Каннский кинофестиваль 1975
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
