Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Степь
1 постер
Киноафиша Фильмы Степь

Степь

Step 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экранизация одноименной повести А. П. Чехова.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 1 апреля 1978
Дата выхода
1 апреля 1978 Россия 12+
Производство Мосфильм
Другие названия
Step, Steppe, A sztyepp, Aro, Die Steppe, La estepa, La steppa, The Steppe, Степ, Степь, 曠野 (ステップ)
Режиссер
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
В ролях
Олег Кузнецов
Николай Трофимов
Николай Трофимов
Владимир Седов
Владимир Седов
Виктор Мамаев
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Степь
Они сражались за Родину 8.4
Они сражались за Родину (1975)
Борис Годунов 6.3
Борис Годунов (1986)
Судьба человека 8.0
Судьба человека (1959)
Мертвые души 7.5
Мертвые души (1984)
Старый Новый год 7.1
Старый Новый год (1980)
12 стульев 8.3
12 стульев (1976)
Ищу человека 7.6
Ищу человека (1973)
А зори здесь тихие 8.3
А зори здесь тихие (1972)
Чайковский 6.4
Чайковский (1969)
Три сестры 7.2
Три сестры (1964)
Тихий Дон 7.9
Тихий Дон (1957)
Случай с Полыниным 7.0
Случай с Полыниным (1970)
Фильм находится в подборках
Экранизации произведений А.П. Чехова Экранизации произведений А.П. Чехова

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше