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Степь
Степь
Step
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
исторический
О фильме
Экранизация одноименной повести А. П. Чехова.
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Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
1 апреля 1978
Дата выхода
1 апреля 1978
Россия
12+
Производство
Мосфильм
Другие названия
Step, Steppe, A sztyepp, Aro, Die Steppe, La estepa, La steppa, The Steppe, Степ, Степь, 曠野 (ステップ)
Режиссер
Сергей Бондарчук
В ролях
Олег Кузнецов
Николай Трофимов
Владимир Седов
Виктор Мамаев
Сергей Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
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Экранизации произведений А.П. Чехова
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
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