Американскому летчику Бену Эсли 43 года, однако выглядит он значительно старше. У него есть сын Дэви, и ради него он готов на любой заработок, который время от времени ему подкидывает Джефферд, торгующий сенсационным материалом подводных съемок. На этот раз Джефферд отказался лететь в Акулью бухту, и Бен взял с собой сына, давно мечтавшего об экспедиции с отцом. Ничего не предвещало беды. Погода была идеальная для работы. Но во время схватки с акулой Бен получил тяжелое ранение, и стало ясно, что он не сможет вести самолет. Тогда маленький Дэви сам сел за штурвал, и принял свой первый бой с судьбой...