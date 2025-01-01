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Последний дюйм

Posledniy dyuym 18+
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О фильме

Послевоенное время. Поиски заработка приводят Бена Энсли на пустынное побережье Северной Африки. Здесь мужчине предстоит заниматься весьма рискованным делом - подводной съемкой акул. Вместе с Беном в путешествие отправляется его маленький сын Дэви. На крохотном самолете они вдвоем прибывают на место съемок. Однако вскоре случается трагедия - на Бена нападает акула, тяжело раненный, он едва успевает выбраться на берег. Жизнь отца оказывается в руках Дэви. Ему предстоит доставить Бена на большую землю…

  • Основой для сценария послужил одноименный рассказ английского писателя Джеймса Олдриджа. В СССР он впервые был опубликован в 1957 году и практически сразу же экранизирован. 
  • В дальнейшем советские деятели искусства не раз обращались к произведению Олдриджа. В 1968 году вышел черно-белый диафильм, а в 1986 - записан радиоспектакль. 
  • В литературном первоисточнике действие разворачивается в Хургаде. В фильме используется вымышленный топоним Маргада. 
  • Основная часть съемок проходила в Азербайджанской ССР, на берегу Каспийского моря. 
  • В 1960 году на Всесоюзном кинофестивале в Минске картина была отмечена пятью наградами, в том числе за работу режиссера, композитора и оператора.

Американскому летчику Бену Эсли 43 года, однако выглядит он значительно старше. У него есть сын Дэви, и ради него он готов на любой заработок, который время от времени ему подкидывает Джефферд, торгующий сенсационным материалом подводных съемок. На этот раз Джефферд отказался лететь в Акулью бухту, и Бен взял с собой сына, давно мечтавшего об экспедиции с отцом. Ничего не предвещало беды. Погода была идеальная для работы. Но во время схватки с акулой Бен получил тяжелое ранение, и стало ясно, что он не сможет вести самолет. Тогда маленький Дэви сам сел за штурвал, и принял свой первый бой с судьбой...

Последний дюйм - фрагмент из фильма
Последний дюйм  фрагмент из фильма
Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 31 мая 1958
Дата выхода
31 мая 1958 Россия 6+
6 июня 1958 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Posledniy dyuym, The Last Inch, Der letzte Zoll, La última pulgada, Last Inch, Nebezpecny podnik, Pilot Ben, Számíthatsz rám, Viimeinen tuuma, Viimeinen tuuma ratkaisee, Последний дюйм
Режиссер
Теодор Вульфович
Теодор Вульфович
Никита Курихин
Никита Курихин
В ролях
Слава Муратов
Слава Муратов
Николай Крюков
Николай Крюков
Али Ага Агаев
Али Ага Агаев
Мухлис Джани-заде
Мухлис Джани-заде
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 23 голоса
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  582 В жанре «приключения»  144 В жанре «драма»  258 В жанре «комедия»  115 В фильмах СССР  95
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Последний дюйм

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Последний дюйм - фрагмент из фильма
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