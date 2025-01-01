Послевоенное время. Поиски заработка приводят Бена Энсли на пустынное побережье Северной Африки. Здесь мужчине предстоит заниматься весьма рискованным делом - подводной съемкой акул. Вместе с Беном в путешествие отправляется его маленький сын Дэви. На крохотном самолете они вдвоем прибывают на место съемок. Однако вскоре случается трагедия - на Бена нападает акула, тяжело раненный, он едва успевает выбраться на берег. Жизнь отца оказывается в руках Дэви. Ему предстоит доставить Бена на большую землю…
Американскому летчику Бену Эсли 43 года, однако выглядит он значительно старше. У него есть сын Дэви, и ради него он готов на любой заработок, который время от времени ему подкидывает Джефферд, торгующий сенсационным материалом подводных съемок. На этот раз Джефферд отказался лететь в Акулью бухту, и Бен взял с собой сына, давно мечтавшего об экспедиции с отцом. Ничего не предвещало беды. Погода была идеальная для работы. Но во время схватки с акулой Бен получил тяжелое ранение, и стало ясно, что он не сможет вести самолет. Тогда маленький Дэви сам сел за штурвал, и принял свой первый бой с судьбой...
|31 мая 1958
|Россия
|6+
|6 июня 1958
|США