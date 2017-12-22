Яркость, 2018

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Представьте, если бы в современном мире было место для сказок. В Лос-Анджелесе наших дней бок о бок с людьми живут орки, эльфы, гномы, феи и многие другие волшебные существа. Но общество не может избежать расслоения, и потому большинство рас держится исключительно своими кланами. Полицейский Дэрил Уорд (Уилл Смит) получает в напарники первого полицейского-орка Дерека Джакоби (Джоэл Эдгертон). Конечно же, большинство сотрудников не рады появлению в их рядах существа другой расы. Но столкнувшись…