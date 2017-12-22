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Bright

Яркость, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Действия фильма происходят в далеком будущем, в котором люди соседствуют вместе с мистическими существами. Человек-полицейский объединяется с орком, чтобы найти оружие, способное убить всех.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 22 декабря 2017
Премьера в мире 22 декабря 2017
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Брэд Уильям Хенке
Кеннет Чой
Кеннет Чой
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Яркость 3 постера
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Наша рецензия
Представьте, если бы в современном мире было место для сказок. В Лос-Анджелесе наших дней бок о бок с людьми живут орки, эльфы, гномы, феи и многие другие волшебные существа. Но общество не может избежать расслоения, и потому большинство рас держится исключительно своими кланами. Полицейский Дэрил Уорд (Уилл Смит) получает в напарники первого полицейского-орка Дерека Джакоби (Джоэл Эдгертон). Конечно же, большинство сотрудников не рады появлению в их рядах существа другой расы. Но столкнувшись…
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саундтрек фильма Яркость
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25 апреля 2022 14:25
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