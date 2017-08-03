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Роланд Дискейн путешествует по пустыне в поисках Человека в черном, мага, отомстить которому стало смыслом жизни для главного героя. По пути он подбирает мальчика, Джейка Чэмберса, пришедшего из Ключевого мира и утверждающего, что он знает Роланда из своих видений. Тем временем, персонажей преследуют демоны, ищейки, земля содрогается от очередного лучетрясения и в целом создается впечатление приближающегося апокалипсиса. Кадр из фильма «Темная башня» С технической точки…