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Клаудия Ким
Клаудия Ким
Claudia Kim
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Клаудия Ким
Claudia Kim
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Дата рождения
25 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Клаудия Ким
Родилась 25 января 1985 года. Южная Корея.
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Фильмография Клаудия Ким
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
6.0
Равные
драма, фантастика
2015, США
7.0
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