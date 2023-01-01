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Темная башня
Темная башня, 2017: актеры и роли
The Dark Tower
Темная башня
2017 / США
Трейлер
7.0
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Темная башня, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Арсель
Nikolaj Arcel
В ролях
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Идрис Эльба
Idris Elba
Клаудия Ким
Claudia Kim
Кэтрин Уинник
Katheryn Winnick
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Николас Хэмилтон
Nicholas Hamilton
Эбби Ли
Abbey Lee
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