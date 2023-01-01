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Темная башня Темная башня
Киноафиша Фильмы Темная башня Темная башня, 2017: актеры и роли
The Dark Tower Темная башня 2017 / США
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75 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Темная башня, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Арсель Николай Арсель Nikolaj Arcel
В ролях
Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Клаудия Ким Клаудия Ким Claudia Kim Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник Katheryn Winnick Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Николас Хэмилтон Николас Хэмилтон Nicholas Hamilton Эбби Ли Эбби Ли Abbey Lee
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