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Николай Арсель
Николай Арсель
Nikolaj Arcel
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Николай Арсель
Nikolaj Arcel
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Дата рождения
25 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Николая Арсель
Родился 25 августа 1972 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Николая Арсель
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
6.0
Королевский роман
исторический, мелодрама, драма
2012, Дания / Швеция / Чехия
7.0
Правда о мужчинах
драма, комедия
2010, Дания
6.0
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