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Орудия смерти: Город костей
Орудия смерти: Город костей, 2013: актеры и роли
The Mortal Instruments: City of Bones
Орудия смерти: Город костей
2013 / США / Германия
Трейлер
7.1
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Орудия смерти: Город костей, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Харольд Цварт
Harald Zwart
В ролях
Лили Коллинз
Lily Collins
Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
Лина Хиди
Lena Headey
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Jamie Campbell Bower
Кевин Дюран
Kevin Durand
Роберт Шиэн
Robert Sheehan
Джаред Харрис
Jared Harris
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Одна
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