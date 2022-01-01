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Орудия смерти: Город костей Орудия смерти: Город костей
Киноафиша Фильмы Орудия смерти: Город костей Орудия смерти: Город костей, 2013: актеры и роли
The Mortal Instruments: City of Bones Орудия смерти: Город костей 2013 / США / Германия
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29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Орудия смерти: Город костей, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Харольд Цварт Harald Zwart
В ролях
Лили Коллинз Лили Коллинз Lily Collins Джонатан Риз Майерс Джонатан Риз Майерс Jonathan Rhys Meyers Лина Хиди Лина Хиди Lena Headey Кевин Зегерс Кевин Зегерс Kevin Zegers Джейми Кэмпбелл Бауэр Джейми Кэмпбелл Бауэр Jamie Campbell Bower Кевин Дюран Кевин Дюран Kevin Durand Роберт Шиэн Роберт Шиэн Robert Sheehan Джаред Харрис Джаред Харрис Jared Harris
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