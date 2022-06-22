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Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Jamie Campbell Bower
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Джейми Кэмпбелл Бауэр
Jamie Campbell Bower
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Дата рождения
22 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Личные связи
Лили Коллинз
были в отношениях с 2012 по 2013, а также в 2015 г
Биография Джейми Кэмпбелл Бауэр
Родился 22 ноября 1988 года. Лондон, Великобритания
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Фильмография Джейми Кэмпбелл Бауэр
Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
7.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
7.0
Аноним
драма
2011, Германия / Великобритания
7.0
Телохранитель
мелодрама, криминал
2010, США / Великобритания
7.0
Зима в военное время
исторический, военный, драма
2008, Нидерланды / Бельгия
7.0
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер
2007, США
7.0
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1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
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Связи
Лили Коллинз
Lily Collins
были в отношениях с 2012 по 2013, а также в 2015 г
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