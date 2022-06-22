Вот это кастинг: 12 актеров, которые могли стать звездами «Сумерек», но что-то пошло не так

«Сумерки» отмечают 10-летие, а мы вспоминаем тех, кто мог заменить Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера в главных ролях