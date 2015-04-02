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Орудия смерти: Город костей
Отзывы о фильме «Орудия смерти: Город костей»
The Mortal Instruments: City of Bones
Орудия смерти: Город костей
2013 / США / Германия
Трейлер
7.1
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
хрень сумеречная, конечно, но в трейлере играет Радиохэд....
они меня купили. нагло.
2 апреля 2015, 12:51
0
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irinf
2 апреля 2015, 12:51
Смеялась до слез
, фильм скорее напоминает классную пародию. Очень скомкано,нелепо, непродуманно, актеры играют забавно, миленько так (как в кружке юного актера). Советую сходить, чисто поржать.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Куча несостыковок, непонятной беготни и деформированного бреда приукрашенного пафосными репликами "героев". Напрягает про-америкосовское продвижение в массы гомосятины, так и внедряют в неокрепшие умы подростков, что это нормально (и даже круто). Теперь герой, который уничтожает всю нечисть, конкретный дрищщщщ под гелем - вот такие скоро будут идеалы. Убедительно рекомендую не засорять свой мозг этой хренью 0/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Лучше если бы они толпой друг друга отодрали хорошенько, это было бы как "пост модерн"....
2 апреля 2015, 12:51
0
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 27/08/2013 - 19:38:58):
Лучше если бы они толпой друг друга отодрали хорошенько, это было бы как "пост модерн"....
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Сумерки я не осилила, только половину первого фильма могу себе в культурный багаж записать. Нудно там как-то, грустно.
А в Костях бодро и весело. Клэри лихо отбивается от собакочервя, устраивает подрыв хаты, как какой-нибудь цээрушник с многолетней подготовкой; потом буквально с разбегу влюбляется, целуется, скандалит с обоими претендентами, вроде мир спасает (или не спасает, этот момент не понятен, но что-то определенно происходит хорошее). И всё это в течение суток, ну, или двух. Один претендент, который брюнет, очень симпатичный, Шиэн мне вообще нравится, кудри только жалко, зачем состригли? Насчет блондина - спорно, не впечатлил ни каким боком, а уши у него и вовсе некрасивые.
Кино смешное и достойно держит градус летней лёгкой идиотии, я смеялась больше, чем на Миллерах, там шутки вымученные и на куркуляторе просчитанные. А здесь герои мочат корки между прочим, с серьёзными, иногда буквально звериными лицами/мордами.
Не очень я поняла, что за тусовка вокруг посуды? тоже, кстати смешной момент: как только кубок в кадре, сразу врубают эпичный музон, женкий хор за кадром поет а-а-а, кубок весь сияет, и ещё по-моему был какбэ ветерок, который трепал волосы Клэр. Потом разговоры, разговоры, подрались, побегали, опять кубок и опять а-а-а и сияние с ветерком. И так несколько раз, между прочим.
Мамин друг классный, но актер совсем мне незнакомый. Л.Хиди шикарная, очень умно поступила, проспала почти весь фильм и при этом его же собой очень украсила.
По сюжету куча вопросов осталась, но как-то пофиг.
6/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел без каких-либо особых эмоций. Узнал, что такое "готика", магические руны и прочая мистическая дребедень. Фильм в жанре "молодёжный мистический триллер-экшен с элементами мелодрамы про вампиров и оборотней", таких фильмов пруд-пруди - здесь попытка сделать доведенный до ума сценарий. Не сильно получилось, но для просмотра один раз сойдет. Правда в плане мелодрамы никак: путаница кто папа-мама, кто брат-сестра, кто кого любит и правильно или неправильно.✊ Мистические чудовища ничего нового - полная калька со всех последних фильмов про нечисть, точная копия из "Перси Джексона". Один раз посмотреть, чтобы составить впечатление.
2 апреля 2015, 12:51
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Видецоче
2 апреля 2015, 12:51
К предыдущему оратору , о том что есть копия , "Перси Джексон" является точно копией мифов древней Греции и оригинал в учебниках по круче был.
2 апреля 2015, 12:51
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они меня купили. нагло.
✊
А в Костях бодро и весело. Клэри лихо отбивается от собакочервя, устраивает подрыв хаты, как какой-нибудь цээрушник с многолетней подготовкой; потом буквально с разбегу влюбляется, целуется, скандалит с обоими претендентами, вроде мир спасает (или не спасает, этот момент не понятен, но что-то определенно происходит хорошее). И всё это в течение суток, ну, или двух. Один претендент, который брюнет, очень симпатичный, Шиэн мне вообще нравится, кудри только жалко, зачем состригли? Насчет блондина - спорно, не впечатлил ни каким боком, а уши у него и вовсе некрасивые.
Кино смешное и достойно держит градус летней лёгкой идиотии, я смеялась больше, чем на Миллерах, там шутки вымученные и на куркуляторе просчитанные. А здесь герои мочат корки между прочим, с серьёзными, иногда буквально звериными лицами/мордами.
Не очень я поняла, что за тусовка вокруг посуды? тоже, кстати смешной момент: как только кубок в кадре, сразу врубают эпичный музон, женкий хор за кадром поет а-а-а, кубок весь сияет, и ещё по-моему был какбэ ветерок, который трепал волосы Клэр. Потом разговоры, разговоры, подрались, побегали, опять кубок и опять а-а-а и сияние с ветерком. И так несколько раз, между прочим.
Мамин друг классный, но актер совсем мне незнакомый. Л.Хиди шикарная, очень умно поступила, проспала почти весь фильм и при этом его же собой очень украсила.
По сюжету куча вопросов осталась, но как-то пофиг.
6/10
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