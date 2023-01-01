Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лоракс Лоракс
Киноафиша Фильмы Лоракс Фильмы похожие на Лоракс
The Lorax Лоракс 2012 / США
7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Лоракс

Вся информация о мультфильме
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
Гринч
Гринч
анимация 2018, США
7.0
Дом
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Приключения мистера Пибоди и Шермана
Приключения мистера Пибоди и Шермана
фантастика, семейный, анимация, приключения 2013, США
7.0
Гадкий я 2
Гадкий я 2
анимация, семейный 2013, США
7.0
Семейка Крудс
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.0
Турбо
Турбо
анимация 2013, США
7.0
Облачно... 2: Месть ГМО
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
6.0
Монстры на каникулах
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
7.0
Хранители снов
Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.0
Рио
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.0
Бунт ушастых
Бунт ушастых
комедия 2011, США
7.0
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.0
Вольт
Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.0
Хортон
Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.0
Би Муви: медовый заговор
Би Муви: медовый заговор
анимация, комедия 2007, США
7.0
Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция
Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция
анимация 2015, США / Франция
6.0
Гадкий я
Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.0
Миньоны
Миньоны
комедия, анимация, семейный 2015, США
6.0
Неисправимый Рон
Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.0
Мой маленький пони
Мой маленький пони
анимация, семейный, фэнтези 1986, США
6.0
Тайная жизнь домашних животных 2
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.0
Тайная жизнь домашних животных
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.0
Не время для орехов
Не время для орехов
короткометражный, анимация 2006, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше