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Лоракс Лоракс
Киноафиша Фильмы Лоракс Лоракс, 2012: актеры и роли
The Lorax Лоракс 2012 / США
7.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Лоракс, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Рено Крис Рено Chris Renaud Кайл Балда Kyle Balda
В ролях
Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Зак Эфрон Зак Эфрон Zac Efron Эд Хелмс Эд Хелмс Ed Helms Бетти Уайт Бетти Уайт Betty White Тэйлор Свифт Тэйлор Свифт Taylor Swift Уиллоу Смит Уиллоу Смит Willow Smith Роб Риггл Роб Риггл Rob Riggle
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