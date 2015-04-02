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Лоракс
Отзывы о мультфильме «Лоракс»
The Lorax
Лоракс
2012 / США
Трейлер
7.3
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Новый анимационный шедевр от создателей грандиозного мульта "Гадкий я" с полна оправдывает все ожидания.
"Лоракс"
получился ярким, очень весёлым и смешным, в не малой доле благодаря озвучке
Денни ДеВито
на русском языке своего персонажа! Мультфильм порадует качеством 3D, забавными героями, увлекательной историей и важным экологическим смыслом, заложенным в произведение.
Дух живого леса
Красочный мультфильм о том, как важно заботиться о природе, и что все технические ухищрения никак не заменят живого окружающего мира, увлекательным и весёлым трёхмерным приключением разворачивается настоящей красивой сказкой, с яркими героями и потрясающим юмором.
Но в первую очередь хочется отметить даже не экологический смысл, мораль или смешных лесных зверушек, а тот факт, что в первые за много-много лет в мультфильме колоссальным великолепием удались приятные песни, действительно запоминающиеся и надолго остающиеся в памяти, шикарно написанные и очень заводные! Начальная песенка про город Всемнужвиль и финальная композиция "Пусть растёт!" обязательно запомнятся надолго и будут всплывать в памяти вновь и вновь своим заводным ритмом и отличным текстом.
Разумеется помимо чудесного музыкального сопровождения нельзя не сделать акцент и на Денни ДеВито, озвучившим своего героя - пушистого Лоракса в оригинале, но и на многих других языках типа немецкого, испанского, и, самое главное, на русском! Говорящий с акцентом умилительный рыжий Лоракс - чудо обаяния и уморительный набор фраз и шуточек, регулярно окруженный забавными ситуациями.
Невесть насколько далёкое потенциальное будущее, показанное в мультфильме, живёт по техническим законам стабильности капитализма, когда за высокими стенами индустриального города уже не видно, как погибает природа, как вырублены все леса и не осталось ни одного дерева. Но всегда есть люди, готовые идти против ужасной системы, против псевдо-стабильности и рамок ограничений. Молодое поколение, требующее свободы, начинает блистательную революцию против развернувшегося режима и ради возвращения красоты окружающего мира. Свободы, обозначенной здесь воздухом, так как кислород деревья производят совершенно бесплатно и естественно, а тоталитарный магнат - владелец города, продаёт воздух местным жителям за деньги, наживаясь на потребностях людей.
Революционно-бунтарская сказка с моралью о бережном отношении к окружающей среде несётся в далёкое прошлое, когда деревья ещё были большими, настоящими и живыми, полными милых медвежат, замечательных милых рыбок и прочей живности, а решивший срубить дерево человек (одержимый жаждой обогатиться) вызывает таинственное и мистическое существо. Мохнатый и усатый Лоракс - дух живого леса, защитник природы и главная совесть окружающей среды, многократно пытается запретить вырубку лесов, предупреждая о последствиях, пока не стало слишком поздно...
Общая драма опустошения зелёных территорий преподносится в окружении уморительных шуток и комичных сцен. Забавные мишки берут за душу своей наивностью и очарованием, а чудесные рыбки напевают знаменитые киношные мелодии и веселят своими разнообразными выходками. Человеческие герои вышли понятными и простыми, порой слегка карикатурными, но все же очень приятными и милыми по части своего дизайна и анимационной проработки.
Приятная анимация в столь замечательной истории вызывает ещё больший восторг, и помимо всех комичных элементов здесь не мало и просто захватывающих приключений, погонь, интриг и уже выше нахваленных музыкальных номеров. Многие персонажи второго плана столь изящно и юморно дополняют общую картину, что без них мультфильм был бы уже совсем иным. Здесь всё продумано до мелочей и очень цельно собрано в одну глубокую и красивую историю. "Лоракс" - сказочный, весёлый и полезный мульт, как для детей, так и для взрослых. Сплошное удовольствие смотреть и пересматривать такие замечательные анимационные картины!
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Milana
2 апреля 2015, 12:51
Мультик очень понравился, вызывает море положительных эмоций! Медвежата потрясающие!
2 апреля 2015, 12:51
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
ТАКОЙ БРЕЕЕЕЕД !!!!!!!!!!! Ребята это просто ужас. Это не мультик , а вынос мозга просто.
Родители с детьми уходили через 30 минут просмотра мультика . Чушь редкостная. ❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
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DanDelion
2 апреля 2015, 12:51
милые поющие животные. понятный сюжет. для детей неплохо.
2 апреля 2015, 12:51
0
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1onejka1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ходили втроем, мультик не интересный, после половины появилось желание уйти, причем у всех сразу, сюжет сам по себе интересный и нарисован хорошо, но хотели как лучше, а получилось как всегда. НЕ ХОДИТЕ И НЕ СМОТРИТЕ ЭТУ ЧУШЬ!!!! Кто только ставил столько баллов?????? по ходу рекламный пиар.
2 апреля 2015, 12:51
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tattel
2 апреля 2015, 12:51
Такое можно было и не снимать! Такое можно и нужно не смотреть! Это надо было такую охинею придумать?! На компашке даже бесплатно не возьму!
2 апреля 2015, 12:51
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Дух живого леса
Красочный мультфильм о том, как важно заботиться о природе, и что все технические ухищрения никак не заменят живого окружающего мира, увлекательным и весёлым трёхмерным приключением разворачивается настоящей красивой сказкой, с яркими героями и потрясающим юмором.
Но в первую очередь хочется отметить даже не экологический смысл, мораль или смешных лесных зверушек, а тот факт, что в первые за много-много лет в мультфильме колоссальным великолепием удались приятные песни, действительно запоминающиеся и надолго остающиеся в памяти, шикарно написанные и очень заводные! Начальная песенка про город Всемнужвиль и финальная композиция "Пусть растёт!" обязательно запомнятся надолго и будут всплывать в памяти вновь и вновь своим заводным ритмом и отличным текстом.
Разумеется помимо чудесного музыкального сопровождения нельзя не сделать акцент и на Денни ДеВито, озвучившим своего героя - пушистого Лоракса в оригинале, но и на многих других языках типа немецкого, испанского, и, самое главное, на русском! Говорящий с акцентом умилительный рыжий Лоракс - чудо обаяния и уморительный набор фраз и шуточек, регулярно окруженный забавными ситуациями.
Невесть насколько далёкое потенциальное будущее, показанное в мультфильме, живёт по техническим законам стабильности капитализма, когда за высокими стенами индустриального города уже не видно, как погибает природа, как вырублены все леса и не осталось ни одного дерева. Но всегда есть люди, готовые идти против ужасной системы, против псевдо-стабильности и рамок ограничений. Молодое поколение, требующее свободы, начинает блистательную революцию против развернувшегося режима и ради возвращения красоты окружающего мира. Свободы, обозначенной здесь воздухом, так как кислород деревья производят совершенно бесплатно и естественно, а тоталитарный магнат - владелец города, продаёт воздух местным жителям за деньги, наживаясь на потребностях людей.
Революционно-бунтарская сказка с моралью о бережном отношении к окружающей среде несётся в далёкое прошлое, когда деревья ещё были большими, настоящими и живыми, полными милых медвежат, замечательных милых рыбок и прочей живности, а решивший срубить дерево человек (одержимый жаждой обогатиться) вызывает таинственное и мистическое существо. Мохнатый и усатый Лоракс - дух живого леса, защитник природы и главная совесть окружающей среды, многократно пытается запретить вырубку лесов, предупреждая о последствиях, пока не стало слишком поздно...
Общая драма опустошения зелёных территорий преподносится в окружении уморительных шуток и комичных сцен. Забавные мишки берут за душу своей наивностью и очарованием, а чудесные рыбки напевают знаменитые киношные мелодии и веселят своими разнообразными выходками. Человеческие герои вышли понятными и простыми, порой слегка карикатурными, но все же очень приятными и милыми по части своего дизайна и анимационной проработки.
Приятная анимация в столь замечательной истории вызывает ещё больший восторг, и помимо всех комичных элементов здесь не мало и просто захватывающих приключений, погонь, интриг и уже выше нахваленных музыкальных номеров. Многие персонажи второго плана столь изящно и юморно дополняют общую картину, что без них мультфильм был бы уже совсем иным. Здесь всё продумано до мелочей и очень цельно собрано в одну глубокую и красивую историю. "Лоракс" - сказочный, весёлый и полезный мульт, как для детей, так и для взрослых. Сплошное удовольствие смотреть и пересматривать такие замечательные анимационные картины!
10/10
Родители с детьми уходили через 30 минут просмотра мультика . Чушь редкостная. ❗️
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