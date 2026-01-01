Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Вуттон
Marc Wootton
Киноафиша
Персоны
Марк Вуттон
Марк Вуттон
Marc Wootton
Дата рождения
8 февраля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.3
Секретная служба Санта Клауса
(2011)
7.0
Все, что нужно знать о путешествиях во времени
(2009)
6.4
Лучшее Рождество!
(2009)
Фильмография Марк Вуттон
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Мюзикл
Семейный
Фантастика
Год
Все
2023
2011
2009
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.2
Лучшие дни
Greatest Days
мюзикл
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
7.3
Секретная служба Санта Клауса
Arthur Christmas
анимация
2011, США / Великобритания
Смотреть трейлер
7
Все, что нужно знать о путешествиях во времени
Frequently Asked Questions About Time Travel
фантастика, комедия
2009, Великобритания
6.4
Лучшее Рождество!
Nativity!
комедия, семейный
2009, Великобритания
