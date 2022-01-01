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Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса, 2011: актеры и роли
Arthur Christmas
Секретная служба Санта Клауса
2011 / США / Великобритания
Трейлер
7.6
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 7.1
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Секретная служба Санта Клауса, 2011: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Сара Смит
Sarah Smyth
В ролях
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Хью Лори
Hugh Laurie
Билл Найи
Bill Nighy
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Эшли Дженсен
Ashley Jensen
Марк Вуттон
Marc Wootton
Ева Лонгория
Eva Longoria
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