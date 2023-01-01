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Секретная служба Санта Клауса Секретная служба Санта Клауса
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Arthur Christmas Секретная служба Санта Клауса 2011 / США / Великобритания
7.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации мультфильма Секретная служба Санта Клауса

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший анимационный фильм
Номинант
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