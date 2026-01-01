Август 1922 г. Проникшийся уважением к собеседнику, Джерри Томпсон готовится услышать главный рассказ Гаджи. Май 1901 г. Гаджи Зейналабдин Тагиев занимается организацией Бакинского женского русско-мусульманского училища — первого учебного заведения для мусульманских девочек. В делах ему помогает жена Сона Тагиева. На встрече с духовенством ахунд Абу Зияд выступает против обучения девочек, ссылаясь на традиции и напоминая о финансировании Тагиевым строительства Александро-Невского собора. Начинается общественная полемика: к сторонникам реформ подключаются Гасан-бек Зардаби, Алимардан-бек Топчибашев, Ахмед-бек Агаев и прогрессивное духовенство во главе с ахундом Мирзой Абутурабом. Конфликт обостряется до нападений на учителей в Баку. Гаджи меняет тактику и отправляет моллу Мирзу Мухаммед-оглы в поездку по семи пунктам назначения. Вернувшись, он приносит документы с подписями муджтахидов Мекки, Медины, Кербелы, Хорасана, Каира, Стамбула и Тегерана, подтверждающие право мусульманских девочек на обучение в современных школах. Победа за Гаджи. В октябре 1901 г. открывается Бакинское женское русско-мусульманское училище.