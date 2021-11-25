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Александр Леньков
Александр Леньков
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Александр Леньков
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Дата рождения
17 мая 1943
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
21 апреля 2014
Карьера
Актер
Биография Александр Леньков
Родился 17 мая 1943 года. Рассказово, Тамбовская область, СССР.
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Фильмография Александр Леньков
От винта 3D
анимация
2012, Россия
6.0
Секретная служба Санта Клауса
анимация
2011, США / Великобритания
7.0
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
драма
2009, Россия
6.0
Книга мастеров
семейный, сказка
2009, Россия
6.0
Русский водевиль. Бедовая бабушка
комедия
2001, Россия
0.0
Незнайка на Луне 2
анимация, сборник, детский
1999, Россия
6.0
Незнайка на Луне
анимация, сборник, детский
1997, Россия
7.0
По лунной дороге
анимация, короткометражный
1991, СССР
5.0
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25 ноября 2021 11:57
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