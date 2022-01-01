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Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней, 2011: актеры и роли
Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Шерлок Холмс: Игра теней
2011 / США
Трейлер
8.3
Оцените
163
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Шерлок Холмс: Игра теней, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ричи
Guy Ritchie
В ролях
Джуд Лоу
Jude Law
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Нуми Рапас
Noomi Rapace
Джаред Харрис
Jared Harris
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Келли Райлли
Kelly Reilly
Эдди Марсан
Eddie Marsan
Стивен Фрай
Stephen Fry
Тьерри Невик
Thierry Neuvic
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Одна
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