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Шерлок Холмс: Игра теней Шерлок Холмс: Игра теней
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс: Игра теней Шерлок Холмс: Игра теней, 2011: актеры и роли
Sherlock Holmes: A Game of Shadows Шерлок Холмс: Игра теней 2011 / США
8.3 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Шерлок Холмс: Игра теней, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ричи Гай Ричи Guy Ritchie
В ролях
Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Нуми Рапас Нуми Рапас Noomi Rapace Джаред Харрис Джаред Харрис Jared Harris Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Келли Райлли Келли Райлли Kelly Reilly Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan Стивен Фрай Стивен Фрай Stephen Fry Тьерри Невик Тьерри Невик Thierry Neuvic
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