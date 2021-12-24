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Sherlock Holmes 3

Шерлок Холмс 3, 2021

2021 / США
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Год выпуска 2021
Премьера в мире 24 декабря 2021
Прокатчик UPI
Режиссер
Декстер Флетчер
Декстер Флетчер
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
HBO Max и Роберт Дауни – младший готовят два спин-оффа «Шерлока Холмса» По данным СМИ, зрителей познакомят с каким-то новым главным персонажем.
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6 апреля 2022 10:02
По стопам Marvel: Роберт Дауни-младший создаст киновселенную Шерлока Холмса Триквел приключений сыщика с Бейкер-стрит расширит франшизу. 
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6 октября 2020 11:34
Роберт Дауни-младший может сняться в следующем фильме Кристофера Нолана Актер нуждается в новом хите. 
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25 августа 2020 13:34
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