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Доктор Кто: Дважды во времени
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Doctor Who: Twice Upon a Time

Доктор Кто: Дважды во времени, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

В это Рождество Доктор встретится лицом к лицу с самим… Доктором! Заключительная серия с участием Питера Капальди «Дважды во времени» – на экранах кинотеатров России 25 и 26 декабря. В эпизоде также появятся Пёрл Маки, специальный гость Марк Гэтисс («Шерлок») и Дэвид Брэдли (Аргус Филч из фильмов о Гарри Поттере). Только в кинотеатрах поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрированы эксклюзивные бонусные материалы о съемках рождественского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность отпраздновать эпоху Питера Капальди в роли Доктора и Стивена Моффата в качестве шоураннера и сценариста. Такое событие пропустить нельзя!

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Рэйчел Талалэй
В ролях
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли
Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер
Питер Капальди
Питер Капальди
Лили Треверс
Лили Треверс
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Все актеры и съемочная группа
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8.331288
Постер фильма Доктор Кто: Дважды во времени 1 постер
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