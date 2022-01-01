Доктор Кто: Дважды во времени, 2017

В это Рождество Доктор встретится лицом к лицу с самим… Доктором! Заключительная серия с участием Питера Капальди «Дважды во времени» – на экранах кинотеатров России 25 и 26 декабря. В эпизоде также появятся Пёрл Маки, специальный гость Марк Гэтисс («Шерлок») и Дэвид Брэдли (Аргус Филч из фильмов о Гарри Поттере). Только в кинотеатрах поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрированы эксклюзивные бонусные материалы о съемках рождественского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность отпраздновать эпоху Питера Капальди в роли Доктора и Стивена Моффата в качестве шоураннера и сценариста. Такое событие пропустить нельзя!