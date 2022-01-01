Гаю Ричи (вместе с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в ролях великого детектива и его бессменного ассистента) удалось начать весьма запоминающуюся франшизу-холмсиану с оригинальными сюжетами и своеобразными актерскими работами. Пока создано два фильма — смотреть их можно в порядке создания, второй продолжает первый.

2009, «Шерлок Холмс»

1890 год. Лондон напуган чередой убийств, обставленных как ритуал жертвоприношения. Холмсу и Ватсону удается предотвратить последнее из них — шестое. Найден, осужден и приговорен к смертной казни виновник — чернокнижник лорд Блэквуд.

Но следующие 3 месяца после поимки преступника Холмс мается от тоски: стоящих его гениального мозга дел что-то не подворачивается, да и Ватсон вплотную занялся устройством личной жизни и намерен переехать от него. Доктор из самых благих побуждений зовет друга на ужин к своей невесте Мэри Морстен, но это напрасная инициатива: вместо благородных посиделок получается некрасивый скандальчик.

Приговоренный к виселице Блэквуд вовсю развлекается в тюрьме, издеваясь над охранниками и терроризируя сокамерников.

2011, «Шерлок Холмс: Игра теней»

С момента финала первого фильма проходит полгода. Вену и Страсбург сотрясают теракты, Европа замирает от ужаса перед непонятными и необъяснимыми убийствами. Холмс узнает во всех этих трагических событиях «почерк» своего старого знакомца — Мориарти.

Нарядившись китайским торговцем, он старается перехватить Ирэн Адлер — та спешит с посылкой для доктора Хоффманшталя. Холмсу удается завладеть письмом доктора, адресованным «Наполеону преступного мира», но сам отправитель уже мертв. Мориарти разочарован в Ирэн и сообщает, что более не является ее работодателем. По дороге из ресторана Адлер падает — она отравлена.

Перед свадьбой с мисс Морстен Ватсон навещает друга, и тот информирует его, что вот-вот распутает величайшее дело в его детективной карьере. Мужчины идут на мальчишник, где Майкрофт рассказывает им о напряжении между двумя державами — Германией и Францией.

Шерлок направляется на встречу с цыганской гадалкой Симзой — выяснить загадку письма, написанного ее братом, работающим на Мориарти. Но к цыганке подбирается киллер — астраханский казак. Холмсу приходится схватиться с ним, чтобы спасти ей жизнь, и женщина успешно сбегает.

Шерлок доставляет новобрачного Ватсона к началу свадебной церемонии. После свадьбы неизвестный передает ему приглашение — Мориарти желает встретиться с давним врагом и что-то ему сообщить. Тот, явившись на встречу, старается убедить злонамеренного профессора в том, что Ватсон исключен из игры и больше не является его помощником. На что Мориарти спокойно отзывается, что лишь его уважение к Холмсу до сих пор сохраняет жизнь сыщику. Он заявляет, что Адлер погибла от ужасно скоротечной разновидности туберкулеза, и обещает свадебный подарок Ватсону...

2021, «Шерлок Холмс 3»

От съемок продолжения франшизы Гай Ричи отказался еще в 2018. В 2019 было обнародовано имя нового режиссера — им станет Декстер Флэтчер, некогда сыгравший в первой полнометражной ленте Ричи «Карты, деньги, два ствола» и работавший в качестве режиссера в «Рокетмэне» и «Богемской рапсодии» (заменил отстраненного от съемок Брайана Сингера). Роли сыщика и доктора снова сыграют Дауни и Лоу, сюжет пока держится в секрете.