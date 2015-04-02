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Шерлок Холмс: Игра теней Шерлок Холмс: Игра теней
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс: Игра теней Отзывы о фильме «Шерлок Холмс: Игра теней»
Sherlock Holmes: A Game of Shadows Шерлок Холмс: Игра теней 2011 / США
8.3 Оцените
167 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Шерлок Холмс: Игра теней»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Несмотря на то что у Гая Ричи и продюсера Джоэла Силвера сменились сценаристы, вторая часть саркастически-акробатических похождений мистера Холмса и его друга доктора ничем не отличается от первой. «– Холмс, откуда вы знали, что я найду вас? – Вы не нашли меня – вы обрушили на меня здание». Это не кусок трехсотого анекдота, вдохновленного циклом фильмов Игоря Масленникова, – это цитата из «Игры теней», максимально полно выражающая кредо перезагрузчиков Бейкер-стрит. Когда Холмс и Ватсон, чьи…

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DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
✊ Будет 2ой фильм??Круто!!!✊

Мне оч понравился первый фильм! С такой стороны мы ещё не видели Шерлока: молодой,энергичный,хулиганистый и чертовски привлекательный✊ Уже хочу!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
В декабре наконец покажут нового «Шерлока Холмса» - на этот раз «Игра теней».. Режиссер опять Гай Риччи. Шерлока Холмса и доктора Ватсона опять играют Роберт Дауни младший и Джуд Лоу. Стивен Фрай еще появится. Еще прикольно – Холмс, переодетый в женщину. Калягина напоминает в «Здравствуйте, я ваша тетя», смешно даже. Что еще хорошо – будут снимать в разных европейских странах (из Англии поедут во Францию, Германию и Швейцарию): жду аутентичной картинки. И цыганка там еще будет их верной союзницей. Хочу посмотреть, ужасно интересно)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
А я все никак не могу свыкнуться с другой историей про Шерлока Холмса. Я воспитан на наших фильмах, и мне отечественные образы кажутся намного глубже и проработанней. Хотя Гай Риччи, конечно же, британец, и транслирует, может быть, истории, более приближенные к оригиналу. Но его фильмы не передают той таинственности и загадочности, столь характерные для романов. Но на новый фильм «Шерлок Холмс: Игра теней» пойду, конечно. Но пересматривать буду все же наши серии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Я фанат риччиевского «Шерлока Холма», жду продолжения с нетерпением. Да, у Риччи Холмс – плейбой, но это не делает этого персонажа плоским и однозначным. Роберт Дауни младший – великолепный актер, его Шерлок, возможно, действительно шокирующий и неожиданный, но от этого не менее убедительный. В фильме также выдающийся доктор Ватсон в исполнении Джуда Лоу – ему одинаково идеально подходят как трость и шляпа, так и бесстрашие и разумность. «Игру теней» очень жду, пойду на первый день премьеры.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
На Девушку с тату билетов не оказалось✊ , рискнули и пошли на Холмса.

А знаете, понравилось больше, чем первая часть.

До чертиков завидная дружба между Холмсом и Ватсоном, вот уж, действительно, в огонь и в воду, и жизнь за друга.

И про любовь еще, мало, но есть: как Холмс платочек с пятнышком крови Ирен к лицу поднес, вдохнул и отпустил в море. И глаза такие гру-у-устные.

Дауни великолепен. Не знаю, кому как, а мне даже что-то мистическое в его Холмсе увиделось, словно он реально будущее просекает. И это будущее ему очень не нравится.

И еще ощущение холмсова одиночества, и его сомнения.

В общем, неплохо развлеклись. Голову напрягать не надо, сиди, любуйся картинкой.

Вся эта сумятица, беготня, пальба и стрельба уже из головы выветрились.

Помню ярко Холмса верхом на пони, как он (Холмс, не пони) в вагоне умер и воскрес, еще шахматную дуэль с Мориарти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Badgio от 31/12/2011 - 01:14:40


Ответ на сообщение Андрей133 от 01/01/2012 - 18:52:40


Ответ на сообщение Killer Queen от 02/01/2012 - 02:18:00




Ребята, спасибо. Подпишусь под всеми тремя отзывами.

Вторая часть намного хуже первой. То, что в рецензии сказано "несмотря на смену сценаристов, вторая часть ничем не отличается от первой" - такой фуфел.

Да, деньги голливуда и масштаб видны, операторская работа впечатляет, декорации и прочее - все отлично.

Но где сюжет? Там все вымучено. И прикрыто спецэффектами.

Хрен с ним с подражанием Летжеру и Джокером. Это не всем видно.

Просто сам фильм - нудный, бессмысленный, не стройный. Одна сцена в вагоне поезда вообще взята из "Высоцкий, спасибо что живой" )))



Есть несколько хороших шуток, есть пара хороших моментов и, слава богу, последни 15 минут фильма - отличные.

Но в целом 6 из 10, и то, из них 2 балла за танец у цыган.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
liara 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела это фильм. Что могу от себя сказать, затянуто, очень, весь фильм можно было сжать до 90 минут,чтобы не сидеть и не зевать на середине. Радует игра Дауни мл. и Лоу, видимо, ради них нужно было посмотреть данный "шедевр".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Игра Дауни, супер,вошел в оброз))) А так фильм очень предсказуем!! Первая часть больше понравилась.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Slosh 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм. Честно говоря ожидал большего и от актеров и от режисера. Да фильм динамичный, да в нем полно спец эфектов, качественная графика и работа оператора, выстрелы из револьверов, слонобоек и гаубиц НО что это за нереальные невозможные в реальной жизни моменты????? Начиная с того что выкинутая в воду с огромного моста из идущего на поном ходу поезда жена второго героя должна была разбиться об воду в дребезги заканчивая концовкой где Шерлок выживает упав с

хреновой высоты в пропать с водопадом!!!!! В фильме абсолютно не чувствуется неповторимы стиль Гая Риччи!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vitaliya_00 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
На первой половине я откровенно скучала. Меня очень удивило то,что после половины фильма все стало просто замечательно. Смешно,красиво,зрелищно. Поразил конец,заставил рассмеяться=)✊



7\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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