Несмотря на то что у Гая Ричи и продюсера Джоэла Силвера сменились сценаристы, вторая часть саркастически-акробатических похождений мистера Холмса и его друга доктора ничем не отличается от первой. «– Холмс, откуда вы знали, что я найду вас? – Вы не нашли меня – вы обрушили на меня здание». Это не кусок трехсотого анекдота, вдохновленного циклом фильмов Игоря Масленникова, – это цитата из «Игры теней», максимально полно выражающая кредо перезагрузчиков Бейкер-стрит. Когда Холмс и Ватсон, чьи…
Мне оч понравился первый фильм! С такой стороны мы ещё не видели Шерлока: молодой,энергичный,хулиганистый и чертовски привлекательный✊ Уже хочу!
А знаете, понравилось больше, чем первая часть.
До чертиков завидная дружба между Холмсом и Ватсоном, вот уж, действительно, в огонь и в воду, и жизнь за друга.
И про любовь еще, мало, но есть: как Холмс платочек с пятнышком крови Ирен к лицу поднес, вдохнул и отпустил в море. И глаза такие гру-у-устные.
Дауни великолепен. Не знаю, кому как, а мне даже что-то мистическое в его Холмсе увиделось, словно он реально будущее просекает. И это будущее ему очень не нравится.
И еще ощущение холмсова одиночества, и его сомнения.
В общем, неплохо развлеклись. Голову напрягать не надо, сиди, любуйся картинкой.
Вся эта сумятица, беготня, пальба и стрельба уже из головы выветрились.
Помню ярко Холмса верхом на пони, как он (Холмс, не пони) в вагоне умер и воскрес, еще шахматную дуэль с Мориарти.
Ответ на сообщение Андрей133 от 01/01/2012 - 18:52:40
Ответ на сообщение Killer Queen от 02/01/2012 - 02:18:00
Ребята, спасибо. Подпишусь под всеми тремя отзывами.
Вторая часть намного хуже первой. То, что в рецензии сказано "несмотря на смену сценаристов, вторая часть ничем не отличается от первой" - такой фуфел.
Да, деньги голливуда и масштаб видны, операторская работа впечатляет, декорации и прочее - все отлично.
Но где сюжет? Там все вымучено. И прикрыто спецэффектами.
Хрен с ним с подражанием Летжеру и Джокером. Это не всем видно.
Просто сам фильм - нудный, бессмысленный, не стройный. Одна сцена в вагоне поезда вообще взята из "Высоцкий, спасибо что живой" )))
Есть несколько хороших шуток, есть пара хороших моментов и, слава богу, последни 15 минут фильма - отличные.
Но в целом 6 из 10, и то, из них 2 балла за танец у цыган.
7/10
хреновой высоты в пропать с водопадом!!!!! В фильме абсолютно не чувствуется неповторимы стиль Гая Риччи!!!!
7\10
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