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Несмотря на то что у Гая Ричи и продюсера Джоэла Силвера сменились сценаристы, вторая часть саркастически-акробатических похождений мистера Холмса и его друга доктора ничем не отличается от первой. «– Холмс, откуда вы знали, что я найду вас? – Вы не нашли меня – вы обрушили на меня здание». Это не кусок трехсотого анекдота, вдохновленного циклом фильмов Игоря Масленникова, – это цитата из «Игры теней», максимально полно выражающая кредо перезагрузчиков Бейкер-стрит. Когда Холмс и Ватсон, чьи…