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Мишель Малруни Michele Mulroney
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Мишель Малруни

Michele Mulroney

Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер

Популярные фильмы

Шерлок Холмс: Игра теней 7.8
Шерлок Холмс: Игра теней (2011)
Могучие рейнджеры 7.1
Могучие рейнджеры (2017)
Бумажный человек 6.8
Бумажный человек (2009)

Фильмография Мишель Малруни

Могучие рейнджеры 7.1
Могучие рейнджеры Power Rangers
боевик, фантастика 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Шерлок Холмс: Игра теней 7.8
Шерлок Холмс: Игра теней Sherlock Holmes: A Game of Shadows
приключения, криминал 2011, США
Смотреть трейлер Рецензия
Бумажный человек 6.8
Бумажный человек Paper Man
драма, комедия 2009, США
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