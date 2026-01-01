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Мишель Малруни
Michele Mulroney
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Мишель Малруни
Мишель Малруни
Michele Mulroney
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.8
Шерлок Холмс: Игра теней
(2011)
7.1
Могучие рейнджеры
(2017)
6.8
Бумажный человек
(2009)
Фильмография Мишель Малруни
7.1
Могучие рейнджеры
Power Rangers
боевик, фантастика
2017, США
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Рецензия
7.8
Шерлок Холмс: Игра теней
Sherlock Holmes: A Game of Shadows
приключения, криминал
2011, США
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Рецензия
6.8
Бумажный человек
Paper Man
драма, комедия
2009, США
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