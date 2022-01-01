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Первый мститель Первый мститель
Киноафиша Фильмы Первый мститель Первый мститель, 2011: актеры и роли
The First Avenger: Captain America Первый мститель 2011 / США
7.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Первый мститель, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Джонстон Джо Джонстон Joe Johnston
В ролях
Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Себастиан Стэн Себастиан Стэн Sebastian Stan Хейли Этвелл Хейли Этвелл Hayley Atwell Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Джей Джей Филд Джей Джей Филд JJ Feild Натали Дормер Натали Дормер Natalie Dormer
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