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Первый мститель
Первый мститель, 2011: актеры и роли
The First Avenger: Captain America
Первый мститель
2011 / США
Трейлер
7.2
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Первый мститель, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Джонстон
Joe Johnston
В ролях
Крис Эванс
Chris Evans
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Доминик Купер
Dominic Cooper
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Тоби Джонс
Toby Jones
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Джей Джей Филд
JJ Feild
Натали Дормер
Natalie Dormer
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