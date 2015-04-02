Героические мужчины в трико, возможно, самая страшная слабость американцев, непоколебимо убежденных в том, что это, возможно, их самая страшная сила. Особенно хороши мужчины в трико и со щитом (не на щите же, с другой-то стороны!), брошенные против ракетно-бронетанковой мощи фюрера и без труда, разумеется, вышеупомянутую мощь одолевающие. Для того чтобы «лично сопроводить Адольфа Гитлера к вратам ада», достаточно взять любого доходягу, страдающего астмой, скарлатиной и ревматизмом,…
фильм либо для младшей группы детсада либо для людей верующих в чуду..причем оно именно должно быть американское..✊
для младшего и среднего школьного возраста
2/10
худенького укололи, англичанка-агент с пропадающим и появляющимся в дубляже акцентом, неработающий антиграв без колес Старка {или че там у него было}, заработки на сцене в нелепом костюме {я поверил - очень в духе америкашек сделать деньги из воздуха, фекалий, воды, бумаги и в том числе из наряженого клоуна-героя}...а вот вторая половина ну очень вялая, за исключением, наверно, финала, который более-менее...гидроиды неспособные кинуть гранату в сидящего в проходе поезда с пистолетиком, и он их там укладывает штук 5...про то, чтобы попасть в гг в любое другое место кроме щита я уже вообще молчу...в общем лучше Тора, чуть лучше Зеленого Фонаря, достаточно сильно хуже Людей Икс...кого я еще забыл?✊ для любителей комиксов - можно посмотреть, для остальных можно сэкономить и посмотреть дома...
ps 7/10
pps кстати вот еще плюс забыл: 3д неплохое - даже чуть получше, чем в железных трансформаторах со страшной куклой и лябёфом в довесок
ppps бросок кобры не смотрел...что если скачать и глянуть, то не усну? {не уснул на команде А, но там юмора с иронией довесили...совсем "чистые" боевички смотрятся только если гг с харизмой...не в пол-экрана ✊ ...в общем интересная личность...ну или уж сюжет конфетка прям ням-ням-ням...такое вспоминается только в криминальных боевичках}
Актерский состав шикарный. Но в сердце поразил только Стенли Туччи.
Экшен скомканный. Блиц-криг кучки американцев. Пиф-паф, ой-ой-ой. Конец войне, все ликуют.
Пока что (для меня) ЖЧ-2 с Микки Рурком в качестве главзлодея - вне конкуренции.
вторая часть хуже первой...и не в Рурке дело...первое кино все целиком и полностью держалось на харизме Старка и интересной истории...сам характер гг был полностью раскрыт в 1ой части и вторую уже смотришь без чувства новинки, типа "ого такую экранизацию комиксов первый раз вижу"...
да и эффекта "Трансформеров" во второй части запихано наааамного больше...а Рурка персонаж неплох был, я не спорю...а в 1ой сам Бриджес главзлодеем кстати засветился помнится
если это была шутка, то на хаха не пробило ✌️ ...Тора в топку сразу же и без аргументации, просто потому что 👍 ...если ЖЧ2 сравнивать с Мстителем...ну...тут бы я посомневался, что получше, но закрыв глаза на последние укачивающие и беспонтовые битвы двигающихся железяк, сказал бы, что ЖЧ2 чуть-чуть получше, учитывая, что у Мстителя вся середина еще хуже провисает, и гг чуть менее харизматичный...
минут сорак наш супер герой играет фото модель✊ ✊ ✊ .
оценка 1/1 не ходите на это г....
не совсем соглашусь, хоть это и не для этой темы ✊ легкость и оригинальность первой части в основном лежала в характере гг...во второй она никуда не делась...мб сценарий был послабее, это да...и трансформатор-эффектов тоже многовато было, но рубить с плеча, что уж провалился фильм я бы не стал, скорее очередная 2я часть, не дотянувшая до оригинала...а что за харизму нашли в бородатом дядьке с бабской блонди волосней и нарисованными или своими {не важно} мускулами , которые щаз разве что дети 12ти лет себе не делают, я хз ✌️ ...там братец его и то интереснее смотрелся, не простой как дерево, с историей, со страданиями, обманщик и вообще аяяй нехороший, если бы его озвучивали еще получше, так и вообще Локи бы удался...а этот с труднозапоминающейся фамилией - кричащий орангутанг с молоточком...у-у-у...интеллекта ровно на столько в Торе было...аж обидно...божество как никак, хоть и скандинавское
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