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Первый мститель Первый мститель
Киноафиша Фильмы Первый мститель Отзывы о фильме «Первый мститель»
The First Avenger: Captain America Первый мститель 2011 / США
7.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Первый мститель»

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Наша рецензия

Героические мужчины в трико, возможно, самая страшная слабость американцев, непоколебимо убежденных в том, что это, возможно, их самая страшная сила. Особенно хороши мужчины в трико и со щитом (не на щите же, с другой-то стороны!), брошенные против ракетно-бронетанковой мощи фюрера и без труда, разумеется, вышеупомянутую мощь одолевающие. Для того чтобы «лично сопроводить Адольфа Гитлера к вратам ада», достаточно взять любого доходягу, страдающего астмой, скарлатиной и ревматизмом,…

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела в инете правда на английском.......очередная сказка про дедку с репкой..✊

фильм либо для младшей группы детсада либо для людей верующих в чуду..причем оно именно должно быть американское..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
от Марвеловцев ожидал гораздо большего.Маленьким помню смотрел старый фильм про Капитана Америку.Поэтому шёл на встречу с детством)))))впринципе с ним и встретился,фильм я думаю очень понравится мальчишкам лет 7-15. из 10 поставлю 3,только потому что это же КАПИТАН АМЕРИКА!!!!)))вообщем разачаровали меня Марвел((( Капитану Америка 2 быть сто пудово!!!а где 2 там и 3)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Убожество абсолютное



для младшего и среднего школьного возраста



2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
на самом деле первая половина примерно не так уж и плоха...по крайней мере смотрится без откровенного зевания...

худенького укололи, англичанка-агент с пропадающим и появляющимся в дубляже акцентом, неработающий антиграв без колес Старка {или че там у него было}, заработки на сцене в нелепом костюме {я поверил - очень в духе америкашек сделать деньги из воздуха, фекалий, воды, бумаги и в том числе из наряженого клоуна-героя}...а вот вторая половина ну очень вялая, за исключением, наверно, финала, который более-менее...гидроиды неспособные кинуть гранату в сидящего в проходе поезда с пистолетиком, и он их там укладывает штук 5...про то, чтобы попасть в гг в любое другое место кроме щита я уже вообще молчу...в общем лучше Тора, чуть лучше Зеленого Фонаря, достаточно сильно хуже Людей Икс...кого я еще забыл?✊ для любителей комиксов - можно посмотреть, для остальных можно сэкономить и посмотреть дома...

ps 7/10

pps кстати вот еще плюс забыл: 3д неплохое - даже чуть получше, чем в железных трансформаторах со страшной куклой и лябёфом в довесок

ppps бросок кобры не смотрел...что если скачать и глянуть, то не усну? {не уснул на команде А, но там юмора с иронией довесили...совсем "чистые" боевички смотрятся только если гг с харизмой...не в пол-экрана ✊ ...в общем интересная личность...ну или уж сюжет конфетка прям ням-ням-ням...такое вспоминается только в криминальных боевичках}
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Неплохо. Но чего-то не хватило. Эмоций, наверное. Лав-стори с "железной" леди не убедила и леди эта самая не понравилась совершенно.



Актерский состав шикарный. Но в сердце поразил только Стенли Туччи.



Экшен скомканный. Блиц-криг кучки американцев. Пиф-паф, ой-ой-ой. Конец войне, все ликуют.



Пока что (для меня) ЖЧ-2 с Микки Рурком в качестве главзлодея - вне конкуренции.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 03/08/2011 - 23:10:59):Пока что (для меня) ЖЧ-2 с Микки Рурком в качестве главзлодея - вне конкуренции.

вторая часть хуже первой...и не в Рурке дело...первое кино все целиком и полностью держалось на харизме Старка и интересной истории...сам характер гг был полностью раскрыт в 1ой части и вторую уже смотришь без чувства новинки, типа "ого такую экранизацию комиксов первый раз вижу"...

да и эффекта "Трансформеров" во второй части запихано наааамного больше...а Рурка персонаж неплох был, я не спорю...а в 1ой сам Бриджес главзлодеем кстати засветился помнится
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 05/08/2011 - 00:07:52):Что хочется отметить, в отличие от второго ЖЧ, Тор и Первый Мститель, смотрятся интересней, на порядок, и сценарий у них получше сшит.

если это была шутка, то на хаха не пробило ✌️ ...Тора в топку сразу же и без аргументации, просто потому что 👍 ...если ЖЧ2 сравнивать с Мстителем...ну...тут бы я посомневался, что получше, но закрыв глаза на последние укачивающие и беспонтовые битвы двигающихся железяк, сказал бы, что ЖЧ2 чуть-чуть получше, учитывая, что у Мстителя вся середина еще хуже провисает, и гг чуть менее харизматичный...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Отстой полный! графики нет ыообще, очередная штамповка!!!✊ лучше уж ничего не снимать!!!!!!!! чем такой бред......

минут сорак наш супер герой играет фото модель✊ ✊ ✊ .

оценка 1/1 не ходите на это г....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 06/08/2011 - 11:42:50):А вот планку, которую поставили ЖЧ первой частью, второму не удалось, и вместо лёгкости и оригинальности первой части, мы получили высосанную из пальца историю, с нагромождением эффектом и экшен сцен, как в Трансформерах.

не совсем соглашусь, хоть это и не для этой темы ✊ легкость и оригинальность первой части в основном лежала в характере гг...во второй она никуда не делась...мб сценарий был послабее, это да...и трансформатор-эффектов тоже многовато было, но рубить с плеча, что уж провалился фильм я бы не стал, скорее очередная 2я часть, не дотянувшая до оригинала...а что за харизму нашли в бородатом дядьке с бабской блонди волосней и нарисованными или своими {не важно} мускулами , которые щаз разве что дети 12ти лет себе не делают, я хз ✌️ ...там братец его и то интереснее смотрелся, не простой как дерево, с историей, со страданиями, обманщик и вообще аяяй нехороший, если бы его озвучивали еще получше, так и вообще Локи бы удался...а этот с труднозапоминающейся фамилией - кричащий орангутанг с молоточком...у-у-у...интеллекта ровно на столько в Торе было...аж обидно...божество как никак, хоть и скандинавское
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Как ни странно, но в «Первом мстителе» меня привлекла больше картинка, чем экшн. Хотя от фильма ожидаешь больше боевого действия, фантастических превращений и экшена, меня прямо-таки завораживали виды Америки времен Второй мировой войны – нарочито неполноцветый кадр, костюмы, нравы – сразу же попадаешь под очарование эпохи. Фильм смотришь на одном дыхании – в нем очень много персонажей, весь филь погружаешься в их отношениях. Бесподобно сыграна главная роль. Посмотрите фильм обязательно. Он отличный!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ходили на «Первого мстителя». Оказалось, очередной комикс. По-моему, их уже каждый месяц выпускают. Там парень, американец, проходит какую-то операцию и становится супер-воином. Сражаются с фашистами – фильм про Вторую мировую войну. Вроде бы чистый боевик, но местами от него веет какой-то лиричностью. Даже если не знать всей комиксной предшествующей истории – не страшно, фильм понятен от начала до конца. В общем, посмотрела с удовольствием. Сходите, не пожалеете!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Если кто не знает, что «Первый мститель» - это про капитана Америку, одного из героев более раннего фильма. Родственные «Мстителю» фильмы – «Тор», «Железный человек» и «Халк» - это так, чтобы вы знали, к чему готовиться. Фильм, по моему мнению, один из самых лучших в этом жанре за последнее время. Помимо отличного экшена и спецэффектов, вы сможете наблюдать прекрасных актеров и интересный сюжет. Так что идите обязательно, фильм только вышел в прокат!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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