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Героические мужчины в трико, возможно, самая страшная слабость американцев, непоколебимо убежденных в том, что это, возможно, их самая страшная сила. Особенно хороши мужчины в трико и со щитом (не на щите же, с другой-то стороны!), брошенные против ракетно-бронетанковой мощи фюрера и без труда, разумеется, вышеупомянутую мощь одолевающие. Для того чтобы «лично сопроводить Адольфа Гитлера к вратам ада», достаточно взять любого доходягу, страдающего астмой, скарлатиной и ревматизмом,…