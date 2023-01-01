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Скотт Пилигрим против всех
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Scott Pilgrim vs. the World
Скотт Пилигрим против всех
2010 / США / Канада
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7.3
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40
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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