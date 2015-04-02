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Скотт Пилигрим против всех Скотт Пилигрим против всех
Киноафиша Фильмы Скотт Пилигрим против всех Отзывы о фильме «Скотт Пилигрим против всех»
Scott Pilgrim vs. the World Скотт Пилигрим против всех 2010 / США / Канада
7.3 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Скотт Пилигрим против всех»

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Ladysss 2 апреля 2015, 12:51
О господи... посмотрела вчера комментарии к фильму и решила сходить... пожалела сотни раз. Впервые ушла с сеанса, не досмотрев фильм, потому что ТАКОЙ фильм смотреть, по-моему, просто нереально. Выскажу своё мнение о нём:



1. Главные герои подобраны отвратительно. Фильм не захватывает ни капли. Я сидела музыку слушала в зале (в зале было 4 человека всего)



2. Перевод. Ну тут либо действительно фильм никудышный, либо перевод ___ (цензура).



3. Сюжет. Полная ерунда, фильм ни о чем фактически (никакого интереса. моё мнение).



4. Выплывающие аглийские слова. Звонит телефон... поплыло слово "RING", позвонили в дверь "Din-Don", драки скотта с бывшими (удары, звуки "АААА"). Похоже всё на компьютерную игру, типа "Tekken" или "Mortal Combat". НИЧЕГО ПРАВДОПОБОДНОГО.



5. Перебор с компьютерной графикой. Фильм построен на именно компьютерном мастерстве. (имхо)



6. Юмор отсутствует. Ну может кто-то понимает этот бред. Я над такой "плоскостью" не смеюсь.



В общем не поленилась написать, чтобы люди не сувались (те, которым не нравится подобная чушь). Такого фильма я ещё не смотрела, и никогда на подобное не сунусь. (1/10 просто потому, что сняли подобное...)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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