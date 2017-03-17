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Вышибала: Эпический замес Вышибала: Эпический замес
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Вышибала: Эпический замес, 2017

2017 / Канада
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Вторая часть комедии про настоящий хоккей
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Вышибала: Эпический замес» - это продолжение одноимённой комедии 2011 года. На посту режиссёра в этот раз Майкла Дауса сменил известный актёр Джей Барушель («Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»). Главную роль по-прежнему исполняет Шонн Уильям Скотт («Американский пирог»). Также в картине снялись: сам Джей Барушель, Элиша Катберт («Соседка»), Уайатт Рассел («Ходячие мертвецы», «Мачо и ботан 2»), ТиДжей Миллер («Дэдпул», «Монстро»), Лив Шрайбер («В центре внимания») и другие. 

«Вышибала: Эпический замес» расскажет о всё том же хоккеисте по имени Даг, который одной левой может положить любого соперника на льду. Однако герой до сих пор так и не знает, как играть в хоккей. А теперь в его команде появляются новые игроки, которых он должен защищать.

- «Вышибала: Эпический замес» - это дебютный фильм актёра Джея Барушеля

- В фильме снялись профессиональные хоккеисты: Брэндон Праст, Тайлор Сегин, Жорж Ларак и Майкл Дель Зотто

- Джей Барушель и ТиДжей Миллер оба озвучивают персонажей серии мультфильмов «Как приручить дракона»

- Все хоккейные матчи сиквела снимались на других площадках, которых не было в первой картине

- Актриса Элиша Катберт в жизни является женой хоккеиста

Даг - хоккеист, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих могучих кулаков. В результате травмы ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей. Но как смириться со скучной офисной работой, когда капитаном твоей команды становится какой-то наглый мордоворот. Чтобы вернуться на лед, Дагу придется объединиться со своим злейшим врагом, чтобы сделать своих соперников одной левой. Больше отжига, больше беспредела!

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 августа 2017
Премьера онлайн 30 декабря 2017
Премьера в мире 17 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джей Барушель
Джей Барушель
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Джей Барушель
Джей Барушель
Элиша Катберт
Элиша Катберт
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
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Вышибала: Эпический замес
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Даг Глатт (Шон Уильям Скотт) — первосортный дебил. Это не предосуждение и не главный лейтмотив фильма. Это простая человеческая черта рядового канадского парня, которому из-за природного простодушия и, в прямом смысле, пробивной силы однажды удалось стать тафгаем хоккейной команды. Но помимо низкого IQ, у Дага доброе сердце, поэтому крошить черепа и переламывать кости наш герой может только тем, кто этого действительно заслужил. С помощью этого благородного вышибалы несколько лет назад…
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