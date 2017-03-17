Вышибала: Эпический замес, 2017

«Вышибала: Эпический замес» - это продолжение одноимённой комедии 2011 года. На посту режиссёра в этот раз Майкла Дауса сменил известный актёр Джей Барушель («Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»). Главную роль по-прежнему исполняет Шонн Уильям Скотт («Американский пирог»). Также в картине снялись: сам Джей Барушель, Элиша Катберт («Соседка»), Уайатт Рассел («Ходячие мертвецы», «Мачо и ботан 2»), ТиДжей Миллер («Дэдпул», «Монстро»), Лив Шрайбер («В центре внимания») и другие.
«Вышибала: Эпический замес» расскажет о всё том же хоккеисте по имени Даг, который одной левой может положить любого соперника на льду. Однако герой до сих пор так и не знает, как играть в хоккей. А теперь в его команде появляются новые игроки, которых он должен защищать.
- «Вышибала: Эпический замес» - это дебютный фильм актёра Джея Барушеля
- В фильме снялись профессиональные хоккеисты: Брэндон Праст, Тайлор Сегин, Жорж Ларак и Майкл Дель Зотто
- Джей Барушель и ТиДжей Миллер оба озвучивают персонажей серии мультфильмов «Как приручить дракона»
- Все хоккейные матчи сиквела снимались на других площадках, которых не было в первой картине
- Актриса Элиша Катберт в жизни является женой хоккеиста
Даг - хоккеист, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих могучих кулаков. В результате травмы ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей. Но как смириться со скучной офисной работой, когда капитаном твоей команды становится какой-то наглый мордоворот. Чтобы вернуться на лед, Дагу придется объединиться со своим злейшим врагом, чтобы сделать своих соперников одной левой. Больше отжига, больше беспредела!